Zhou: "Beşincilik inanılmaz"

Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında kariyerinin en iyi seansını geçiren Zhou Guanyu, beşinci en iyi zamana imza attı.

Valtteri Bottas'ın da yedinci olduğu göz önüne alındığında Alfa Romeo için harika bir gündü.

Ferrari motoru kullanan sürücüler arasında en iyisi olan Zhou, seansın ardından çok mutlu olduğunu söyledi.

Çinli sürücü: "Kendimi harika hissediyorum! Gerçekten çok mutluyum."

"Yarın gridde beşinci sırada yer almak çok iyi hissettiriyor. İlk turdan itibaren kendimi rahat hissettim."

"Elbette takıma büyük bir teşekkür etmem lazım. Bana Q3 için savaşmamı sağlayacak bir araç verdiler ve ben de beşinci olmayı başardım. Bu gerçekten beklediğimiz bir sonuç değildi"

"Bu hafta sonu iyi tempoya sahip olduğumuzu biliyorduk fakat sıralama turlarındaki her turda kelimenin tam anlamıyla diken üstündeydim."

"İlk bölümde tablonun en üstünde yer aldığımda gerçekten çok şaşırdım ama sonra bir şansım olduğunu anladım. Her turda %100'ümü vermem gerekiyordu."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Elbette pist sınırlarıyla ilgili birkaç hata yaptım ama sınırlarımı zorluyordum. Önemli olduğunda, yani de Q3'teki son turda her şeyi bir araya getirmeyi başardık. Bu yüzden bu pozisyondan çok mutluyum."

"Takım harika bir iş çıkardı ve her iki araçla da ilk onda olmak harika oldu. Silverstone'dan sonra yeni paketten elde ettiğimiz performanstan memnun değildik fakat hepimiz aracı daha iyi hale getirmek için çok çalıştık ve bugünkü sonuçlar bunu kanıtlıyor."

"Şimdi tüm odak noktamız yarış olacak. Umarım hafta sonunu başladığımız gibi bitirebilir ve hanemize yeni puanlar ekleyebiliriz."

Zhou, pazar günü podyumun pek de mümkün olduğuna inanmıyor.

"Açıkçası hedefin ilk 10 olduğunu düşünüyorum. Gerçekçi olmalıyız, evet şu ana hem sıralama hem de yarış temposunda iyi bir paketimiz var ama arkamızda başlayan Red Bull ve Ferrari çok güçlü."

"Yarış temposunda avantajları olacak, bu yüzden şimdiye kadarki tüm bu çalışmayı sürdürmeliyiz."

"Eğer ilk beş olmasa da ilk sekize girebilirsek, bu bizi şampiyonaya yani Williams ve Haas ile mücadeleye geri döndürecek."

"Bu yüzden puan kazanmak çok önemli."