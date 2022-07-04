Zhou: "Beni kazadan halo kurtardı"

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Çinli pilot, Britanya GP'sinin ilk virajında George Russell ve Pierre Gasly'nin dahil olduğu bir kazaya karıştı ve takla attı. Araç, daha sonra bariyerlerin üzerinden yuvarlanarak, çit ve lastik bariyerler arasında yan bir şekilde durdu.

Yarışta kırmızı bayraklar çıktı ve bu sırada, Alex Albon, Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda ve Esteban Ocon'un yer aldığı ayrı bir kaza yaşandı.

Zhou'nun aracının olduğu yere hemen tıbbi ekip gitti ve Alfa Romeo pilotu araçtan çıkartılarak tıbbi merkeze götürüldü. Zhou, tıbbi merkezde yapılan kontrollerden sonra taburcu edildi ve iyi olduğu bildirildi.

Zhou da iyi olduğunu doğruladı ve çalışmaları için görevlilere ve tıbbi ekibe teşekkür etti. Çinli pilot aynı zamanda, halo'nun kendisini koruduğunu açıkladı.

Zhou, "Büyük bir kazaydı ve iyi olduğuma memnunum."

"Pistteki görevliler ve tıbbi ekip, bu kadar hızlı tepki verdikleri için muhteşemdiler."

"Ayrıca FIA ve Formula 1'e de, araçlarımızdaki güvenliği artırarak yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri şeyler için teşekkür borçluyum: Halo bugün beni kurtardı ve bu, gelişme yolunda attığımız her adımın gerçek ve değerli sonuçları olduğunu gösteriyor."

FIA tıbbi ekibi tarafından iyi olduğu bildirilen Zhou, önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek Avusturya yarışında piste dönmeyi hedeflediğini açıkladı.

Zhou, "Piste dönmeye ve sevdiğim şeyi yapmaya her zamankinden daha hevesliyim: İyiyim ve gelecek hafta Avusturya'yı dört gözle bekliyorum."

Albon ise Vettel'in temasıyla pit duvarına çarptıktan sonra tedbir amaçlı kontroller için Coventry Hastanesi'ne götürüldü.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images