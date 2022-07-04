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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Zhou: "Beni kazadan halo kurtardı"

Zhou Guanyu, halo'nun, starttaki büyük kazada kendisini ciddi bir yaralanmadan kurtardığını ve gelecek hafta sonu gerçekleşecek Avusturya GP'de yarışmayı planladığını söyledi.

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Zhou: "Beni kazadan halo kurtardı"
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Zhou, "Büyük bir kazaydı ve iyi olduğuma memnunum."

"Pistteki görevliler ve tıbbi ekip, bu kadar hızlı tepki verdikleri için muhteşemdiler."

"Ayrıca FIA ve Formula 1'e de, araçlarımızdaki güvenliği artırarak yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri şeyler için teşekkür borçluyum: Halo bugün beni kurtardı ve bu, gelişme yolunda attığımız her adımın gerçek ve değerli sonuçları olduğunu gösteriyor."

FIA tıbbi ekibi tarafından iyi olduğu bildirilen Zhou, önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek Avusturya yarışında piste dönmeyi hedeflediğini açıkladı.

Zhou, "Piste dönmeye ve sevdiğim şeyi yapmaya her zamankinden daha hevesliyim: İyiyim ve gelecek hafta Avusturya'yı dört gözle bekliyorum."

Albon ise Vettel'in temasıyla pit duvarına çarptıktan sonra tedbir amaçlı kontroller için Coventry Hastanesi'ne götürüldü.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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