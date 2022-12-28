Zhou: "Bahreyn'de aldığım puan, eleştirilerin ardından ilaç gibi gelmişti"

Haberi dinle

Zhou bu yıl, F1'de yarışan ilk Çinli sürücü oldu ve Valtteri Bottas ile birlikte Alfa Romeo'ya katılarak İsviçre merkezli takım için yepyeni bir pilot kadrosu oluşturdu.

Zhou, F1'deki ilk yarışına çıkmadan önce, uyruğu ve sponsorları nedeniyle koltuğa oturduğunu iddia eden eleştirilere ve ırkçı tacizlere maruz kaldı.

Ancak Zhou Bahreyn'deki ilk yarışında, başlangıçta arka sıralara düştükten sonra mücadele ederek çizgiyi 10. sırada geçti.

Zhou sezon sonu röportajında Autosport'a şunları söyledi: “Kış tatili boyunca karşılaştığım onca şeyden sonra bu benim için çok önemliydi."

“Beni tanımayan pek çok insan uyruğuma bakarak beni yargılamaya çalıştı. Hayalleriniz için savaşırken böyle bir şeyle karşılaşmak hiç de hoş değil."

“Ama sonra ilk yarışıma çıktığım ve bir puan aldığım için o kadar minnettardım ki. Pistte konuşmak benim için çok şey ifade ediyor, çünkü o zaman bu fikirler değişmeye başladı. Böylece sizi anlamaya ve daha fazla tanımaya başlayabilirler."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Alfa Romeo

Zhou, Alfa Romeo'ya geçişi açıklandığı zaman ile 2023'te sözleşmesinin yenileneceği açıklandığı zaman insanların tepkilerinin 'tamamen farklı' olduğunu söyledi.

Zhou, “Bunun için minnettarım."

“Yaşadığım onca yıldan sonra yapmak istediğim şeyleri başarmış gibiyim." dedi.

Zhou, Bahreyn'in ardından Kanada ve İtalya'da da yarışı ilk 10'da bitirdi. Yıl boyunca Bottas'ın Zhou'ya 49-6 puanlık üstünlük sağlamasına rağmen, Bottas'ın puanlarının 46'sı Alfa Romeo'nun daha rekabetçi olduğu ilk dokuz yarışta geldi.

Zhou sezonun başlarında aracın güvenilirlik eksikliği ile mücadele ederek Miami, İspanya ve Azerbaycan'da finişe ulaşamadı ve sıralama turlarında da Bottas'ı yakalayamadı.

Ancak Kanada Grand Prix, Zhou için bir dönüm noktası oldu. Sıralama turlarında ıslak koşullarda iyi bir performans gösterdikten sonra Q3'e çıkarak, pazar günü sekizinci sırayı elde etmek için mükemmel bir performans sergiledi.

Zhou, “Bunu hiç beklemiyordum."

“Kanada zorlu bir pist. Duvarlar nedeniyle hataya veya alana yer olmayan bir sokak pisti gibi."

“Bence bu aynı zamanda ilerleme açısından, arka arkaya üç ya da dört kez yarış dışı kalmamdan sonra kazandığım sonuç gibi bir şeydi; bu benim için bir dönüm noktasıydı." dedi.