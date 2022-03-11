Zhou: "Bahreyn testleri şu ana kadar çok güzel geçiyor"

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Formula 1, 2022 sezonuyla ile birlikte yeni bir döneme girerken, mevcut gridde kariyerine yeni nesil araçlarla başlayacak yalnızca tek pilot bulunuyor: Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou.

Zhou, Alfa Romeo'nun dayanıklılık sorunlarından ve dalgalanmadan etkilenmesi sebebiyle hem Barcelona'da hem de Bahreyn'de istenen mesafeyi kat edemedi, fakat Çinli pilot yine de ikinci günden mutlu ayrılıyor.

Seansı genel olarak yorumlayan Zhou, "Güzel bir öğleden sonra seansı oldu. Dün sabaha göre koşullar çok daha farklıydı, farklılıkları hissetmek için iyi bir fırsat yakaladığımı hissediyorum. Seans boyunca genel olarak uzun sürüşlere odaklandık. Yarışlar elbette uzun mesafe, dolayısıyla bu tür simülasyonlar benim için çok önemli. İlk kez bu denli uzun bir sürüş tecrübem oldu ve her şey oldukça sorunsuz geçti. Günü çantamda birçok tur ile kapatıyorum." dedi.

Alfa Romeo, Barcelona'da en az mesafe tamamlayabilen takımlardan biri olmuştu. Özellikle Bottas'ın birçok kez dayanıklılık sorunu yaşadığı ve dalgalanmadan dolayı takımın garajda uzun saatler geçirmek zorunda olduğu testlerden sonra Alfa Romeo'nun bu testlere birçok güncelleme ile gelmesi bekleniyordu.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Zhou, Barcelona'ya göre belirgin adımlar attıklarını ve geçtiğimiz iki gün boyunca ciddi sorunlarla karşılaşmadıklarını söylüyor.

Çaylak pilot, "Açık konuşmak gerekirse, Barcelona'ya bir geri bakış attığımda epey ilerlemiş olduğumuzu görüyorum. Her şey yolunda ilerliyor ve daha az sorun yaşıyoruz. Elbette iki gün boyunca bazı ufak sorunlar oldu, fakat önemli bir sıkıntı yaşamadık. Aracın performansı da aynı şekilde iyileşmiş gibi görünüyor. Takım olarak mutluyuz fakat önümüzde uzun bir yol ve yapmamız gereken işler var."

"Barcelona'da dalgalanmanın araca hasar vermesini istemediğimizden ötürü yeterince mesafe kat edemedik, amacımız aracı sağlam tutabilmek ve güncellemeleri Bahreyn'e getirmekti. Takımın soruna uygun çözümler getirdiğini düşünürsek bunun doğru karar olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi istediğimiz gibi test yapabilir ve uzun sürüşler için yarış ayarlarını deneyebiliriz." dedi.

Zhou'nun takım arkadaşı ise gridin en tecrübeli pilotlarından olan Valtteri Bottas. Bottas, Mercedes'te geçirdiği beş sezonun ardından takımdan ayrıldı ve Alfa Romeo ile anlaştı.

Zhou, Bottas'ın tecrübesinden faydalanmak istiyor ve Fin pilotla çalışmak için sabırsızlanıyor.

Zhou, "Valtteri hakkında harika olan şey, her seanstan sohbet etmeye çalışmamız. Tabii ki bu testlerde çok fazla olmuyor, ama ne zaman araca atlasa, aracın dengesinin ne durumda olduğunu ve bir sonraki sürüş için yapmamız gereken iyileştirmeleri konuşmak için doğrudan iletişim kuracağız. Bu benim için faydalı olacak, aynı zamanda sürüşümdeki eksikleri geliştirmek için de iyi bir fırsat yaratabilir. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.