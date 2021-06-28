Zhou, Avusturya'da Alpine'le ilk antrenman seansında piste çıkacak

Formula 2 şampiyona lideri Zhou, 2019'da şimdiki adıyla Alpine Sürücü Akademisi olan Renault Sürücü Akademisi'ne katılmıştı ve 12 ay boyunca F1 aracıyla düzenli olarak testlere çıktı. Ayrıca şu anda Alpine'in resmi F1 test pilotluğunu da yapıyor.

Zhou geçen yılki Renault F1 aracını Abu Dhabi testlerinde sürmüştü ve şimdi Avusturya'da gerçekleştirilecek 1. antrenman seansında Fernando Alonso'nun aracıyla piste çıkacağı duyuruldu.

Zhou, "Formula 1 yarış hafta sonunun ilk antrenman seansında sürüş yapmak adeta bir rüya gibi ve bir Formula 1 sürücüsü olma hedefime bir adım daha yaklaşıyorum."

"Benim için oldukça özel bir an olacak. Kendimi hazırlayabilmek adına mümkün olduğunca çalışıyorum ve aynı zamanda ekibin bana belirlediği tüm hedefleri ve planları yerine getirdiğimden emin olmaya çalışıyorum."

"Formula 1'de çok fazla Çinli sürücü olmadı, bu yüzden bir yarış hafta sonunda bir F1 aracının direksiyonuna geçmek oldukça gurur verici bir his olacak."

"Fernando'nun aracını sürmem daha da özel bir şey çünkü küçüklüğümde, yarış kariyerim konusunda bana ilham verdi."

"Şimdiye kadarki başarılarımdan çok memnunum ve etrafımdakilerden aldığım destekten ötürü minnettarım. Amacım bu fırsatı en üst düzeye çıkarmak ve bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Zhou, 2012 ve 2013 yıllarında beş antrenman seansında piste çıkan Ma Qinghua'dan sonra bir yarış hafta sonunda piste çıkan ikinci Çinli F1 pilotu olacak.

Alpine, Esteban Ocon ile 2024 sonuna kadar imzaladığı son anlaşmayla beraber gelecekte mevcut kadrosunu korumaya devam edecek. Ayrıca Alonso'nun kontratı da 2022 sonunda bitiyor.

Fakat takım, bu yıl gerekli süper lisans puanlarını alması halinde Zhou'yu F1'e getirmek için olası seçeneklere bakacak.