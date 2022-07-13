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Formula 1 Haberler

Zhou: "Avusturya'daki riskli lastik seçimi yarışa mâl oldu"

Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu, Avusturya GP'deki yarışa "riskli" sert lastik seçiminin mâl olduğunu söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Zhou: "Avusturya'daki riskli lastik seçimi yarışa mâl oldu"
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Çinli pilot, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel ve Fernando Alonso'nun yanı sıra yarışa sert lastikle başlayanlar arasındaydı ve 13. sıradaydı.

Fakat Zhou, stratejinin işe yaramadığını ve fazla aşınma ile mücadele ettiğini söyledi.

Zhou'nun hafta sonu, cumartesi günü gerçekleştirilen sprint yarışında gride giderken motoru kesildiği için zaten yolunda gitmiyordu.

Zhou, yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldı ancak 14. sıraya kadar çıkabildi ve takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın cezasıyla birlikte bir pozisyon daha kazandı.

Zhou, tempo bulmakta zorlandığı asıl yarışı 14. sırada tamamladı.

Motorsport.com'a konuşan Zhou, "En iyi hafta sonumuz değildi. Yarışa, sert lastiklerin mâl olduğunu düşünüyorum, lastikleri çalıştıramadık. Sert lastikte daha fazla aşınma vardı ve bir şey kazanamadık."

"Yani eğer geri dönebilsem, iki set sert lastik yerine iki set orta lastiği seçerdim. Çünkü son 20 veya 30 turdaki stintimde dünkü gibi yeniden tempo bulduğumuzu düşündüm. Bu da ayarların sert lastik için en iyisi olmadığını gösteriyor olabilir. Yarışımıza bu mâl oldu."

"Riskli olanı seçerek sert lastiği taktık ve tutuş olmadığı için kaybettik. Sonrasında, DRS treninin içindeyken AlphaTauri'ye kıyasla yüksek hızda zorlandık."

"Bizi frenleme bölgesinin sonunda çok kolay geçtiler. Bu yüzden trenin içinde onların arkasına takılı kaldık. Biraz sinir bozucu ama olan bu. Olumlu taraflarına bakacak olursak, yarışta biraz hız bulmayı başardığımızı düşünüyorum." dedi.

Zhou, pist limiti ihlali için beş saniye zaman cezası ve bir ceza puanı alan birkaç sürücüden biriydi.

Zhou, "Dürüst olmak gerekirse birkaç kez dışarıya çıktığımı biliyorum."

"Fakat ceza aldığımı söylediklerinde oldukça şaşırdım çünkü Yuki'nin arkasındaydım ve o da dışarı çıkıyordu."

"Muhtemelen daha yavaştım çünkü çoğu zaman dışarı çıktığımda zaman kaybettim ve gazı bıraktım. Büyük lastiklerle görüş öncekinden çok daha az, bu da zorlu kılıyor ancak bu herkes için geçerli." dedi.

Zhou, Silverstone kazasının ardından doğruca bir yarış hafta sonuna gitmekten mutlu olduğunu söyledi.

Alfa Romeo pilotu, "Bence yarış çok uzun olsa ve pek kazanç sağlayamasak da geçiş yapabildiğimi gösterdim."

"Yine de çok fazla geçiş ve savunma yapabildim, yani çok fazla aksiyon vardı. Şimdiden geri dönmüş olmaktan mutluyum. Şimdi sadece birkaç günlüğüne de olsa biraz ara vermek güzel!" dedi.

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