Zhou: "Alonso bana ve takıma birçok tavsiyede bulundu"

china.org.cn'deki haberinde Şangaylı yarış pilotu, “4-5 yaşlarındayken oyuncak arabaları çok seviyordum, doğum günü hediyesi olarak genelde oyuncak araba alıyordum.”

“Sonrasında 7.5 yaşımdayken bir gün bir karting salonuna gittim ve ilk defa o zaman tam bir karting aracı sürdüm.”

“İlk denememde aşık oldum.” dedi.

Zhou ilk yıllarında Ferrari’nin dikkatini çekmişti ve 2014’ten 2018’e kadar ünlü Genç Sürücü Akademisi’nin bir parçasıydı. Fakat 2019’da Zhou, Ferrari’nin akademisinden ayrılarak Renault Sport Akademisi’ne geçti ve F1 takımının araç gelişim pilotu oldu.

Zhou geçtiğimiz sezon Abu Dhabi’de takımla sezon sonrası genç sürücü testine katıldı ve orada çocukluk kahramanı, 2 kez dünya şampiyonu Fernando Alonso’yla garajı paylaştı.

Zhou 2019’da F2’deki ilk sezonunda UNI-Virtousi Racing’le 7.liği alarak sezonun en başarılı çaylağı oldu. Geçtiğimiz sezon ise Sochi’deki yarışta ilk F2 galibiyetini aldı ve Mick Schumacher’in şampiyon olduğu sezonu 6. sırada tamamladı.

Alonso'nun tavsiyesi

Padoktaki birçok kişi Zhou’nun ilerleyen yıllarda F1’e yükseleceğine inanıyor fakat genç pilotun F1’de yarışabilmesi için öncesinde bir “süper lisans’a” hak kazanması gerekiyor. Bunun içinse öncelikle F2’de yeterince puan kazanmalı.

Mayıs ayında 22 yaşına girecek olan Zhou, “Bu seneki ana hedefim süper lisansımı kazanmak ve böylece F1’de bir koltuk boşaldığında bu şansı yakalayabilmek.”

“Bu benim hayalim o yüzden tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini bilemiyorum. Fakat Formula 1’e yükselmeye en çok yaklaşan Çin pilot olduğumu söylemeliyim.”

“Fakat son adım en zoru çünkü süper lisansa ek olarak yeterli fırsata veya oturacak koltuğa sahip olmanız gerekiyor.”

2021 sezonunda yeni adıyla Alpine F1 takımında bir koltuk boşalmıştı fakat bu koltuğu dolduran isim Fernando Alonso oldu.

Zhou, Aralık ayında Alonso’yla Abu Dhavi’de edindiği tecrübenin kendisi için çok değerli olduğunu belirtti.

Zhou, “Bana ve takıma birçok tavsiyede bulundu.”

“Sadece sürüş olarak değil; daha çok araç düzeni, uzun yarışlarda batarya yönetimi, sıralama turlarında araç performansını artırmak gibi konulardı.”

Büyük beklentiler

Alonso da F1’e girdiği zaman İspanya’yı bu sporla tanıştıran isim olmuştu fakat Zhou, Alpine sürücüsüyle bu konuda konuşmadıklarını belirtti.

Zhou, “2019’da Çin GP’sine gittiğim zamanı hatırlıyorum, herkes: ‘Umarız 2 yıl içinde seni de F1’de görürüz!’ diyordu.”

“Bana büyük bir motivasyon sağladı. Ülke benim ve Çinli motor sporları taraftarlarının rüyalarını gerçekleştirmesini destekliyor.” dedi.

Çin şu anda F1 için çok büyük bir pazar fakat sporun ülkede yayılması için gridde yarışan Çinli bir pilotun olması çok önemli.

Zhou eğer F1’e girebilirse “bu sayede spor takipçisi olamayan birçok insanın daha F1 hakkında bilgi sahibini olacağını” söyledi.

Zhou, “Çin’de daha önce bu yaşandı. Birisi bir sporda ilk defa iyi bir şey başardığında o spor daha çok kişi tarafından takip ediliyor. Umarım o kişi ben olabilirim.” dedi.