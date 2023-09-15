Zhou: "Alfa Takıma daha fazla destek olacağım"

Uzun süredir koltuğuyla ilgili söylentiler olan Zhou Guanyu, perşembe günü itibariyle Alfa Romeo'da yarışmaya devam edeceğini duyurdu.

Çinli sürücü, yeni sezonda Valtteri Bottas ile takım arkadaşı olmaya devam edecek.

Perşembe günü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zhou, "Öncelikle Alfa Romeo takımıyla devam edecek olmaktan dolayı çok mutluyum."

"Geçmişte yapılan çalışmaların ve özellikle kendi açımdan takımla aradaki güvenin son derece iyi ve şeffaf olduğunu hissediyorum."

"Sonunda Singapur'da açıklandığım için çok mutluyum. Sanırım geçen yıl da bu sezon devam edeceğimi burada duyurmuştum."

"Yani evet, bu projeye daha fazla dahil olmaktan ötürü gerçekten mutlu ve heyecanlıyım. Umarım hafta sonuna iyi şekilde başlayabiliriz." dedi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Zhou, 2024'te daha güçlü olmalarını ümit ediyor.

"Takım zaten 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı. Fakat beni tanıyanlar bilir, takımda kalarak bu konuda kesinlikle çok daha fazla çaba sarf edebilirim. Her şeyin doğru yönde ilerlediğinden emin olmak ve aracın zayıf yönlerini geliştirip, tüm güçlü noktaları korumak için Valtteri ile birlikte fabrikadaki çocuklara rehberlik edebilirim."

"Bu yüzden evet, bir grup olarak gelişime odaklanabileceğimiz ve kendi açımdan Formula 1'e daha fazla alışabileceğim için gerçekten mutluyum."

"Ayrıca gelecek yıl kendi ülkemde yarışacağız, iki yıldır bunu bekliyordum."

Son olarak hafta sonuyla ilgili şunları söyledi: "Bu yıl, yeni pist düzenini sabırsızlıkla bekliyorum. Ayrıca burada bir güncelleme paketimiz, umarım doğru çalışır."

"Ana rakiplerimizden daha güçlü olmayı umuyoruz, böylece hafta sonunu iyi şekilde bitirebiliriz."