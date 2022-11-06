Zhou: "Alfa Romeo'nun tek yıllık anlaşmalar imzalaması normal"

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Çinli sürücü, bu yıl Alfa Romeo ile Formula 1'e adım atmış ve ilk yılında nispeten iyi bir performans sergilemişti.

İlk yarışında puan alan ve sürücüler şampiyonasında 18. sırada bulunan Zhou, genel anlamda dayanıklılık sorunları nedeniyle önemli puanlar kaybetti.

Bu performans göz önüne alındığında da 2022 sonunda biten kontratını 2023 sonuna kadar uzatması bekleniyordu. Öyle de oldu, Alfa Romeo tıpkı bu yıl olduğu gibi gelecek yıl için de tek yıllık yeni bir kontrat imzaladı.

Sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili konuşan Zhou, bu yılki performansı düşünüldüğünde bu durumu beklediğini söylüyor.

GiveMeSport'a verdiği demeçte, "Yaz ortasında, hâlâ resmi onay bekliyor olsam bile, şansımın oldukça yüksek olduğunu hissettim. Bu sporda hiçbir şey, kağıda dökülene kadar onaylanmaz."

"Her şeyin tamamlanmış olması ve Singapur'da açıklanması güzeldi."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"İnsanların sözleşmeyi yenilemenizi beklemesi güzeldi çünkü bu pistte yaptıklarınıza saygı duydukları anlamına geliyordu. Bir şeyleri doğru yaptım ve hızlı olduğumu gösterdim ki herkes o koltuğun gelecek yıl benim olması gerektiğini düşünüyordu."

"Tek yıllık anlaşma imzaladığım doğru fakat bunun benim için oldukça normal olduğunu düşünüyorum çünkü bir çaylak olarak, buraya geldim, haliyle elinizde her zaman tek bir yıl oluyor."

"Hemen uzun vadeli bir anlaşma yapmanın, iki taraf için de iyi olduğunu düşünmüyorum çünkü F1'de nasıl bir performans göstereceğinizi bilmiyorsunuz."

"Elbette bu kontratlar üzerimdeki baskıyı devam ettiriyor, bu yüzden zorlamaya devam etmeli, kendimden en iyi verimi almalı ve her hafta sonu daha fazlasını yapmaya çalışmalıyım. Bu şekilde güzel çünkü gerçekten odaklanmanız gerekiyor."

"Gelecek yıl, bu yılki hedefimi daha da artıracağım ve daha da iyi olmaya çalışacağım. Bu durumdan memnunum, her sürücü ilk birkaç yıl bununla başa çıkmak zorundadır ve ardından daha uzun vadeli anlaşmalar yaparsınız." dedi.

Zhou şu anda şampiyonada, takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 41 puan gerisinde yer alıyor.