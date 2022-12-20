Zhou: "Alfa Romeo 2023'te büyük bir fark yaratabilir"

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Zhou, Takımlar Şampiyonası'nda çok az bir farkla altıncı sırayı elde etmesinin ardından Alfa Romeo'nun gelecek sezon, bu sırayı nasıl daha kolay bir şekilde elde edebilecekleri hakkında konuştu.

Alfa Romeo, 2022 için yeni gelen teknik düzenlemeleri başarılı bir şekilde yönetti ve takım; sezonun açılış yarışlarında büyük puanlar için mücadele etti.

Mercedes'ten takıma gelen Valtteri Bottas, Emilia Romagna Grand Prix'sinde elde ettiği sezonun en iyi sonucu olan beşincilik de dahil olmak üzere, yılın ilk yarısında takımın puanlarının çoğunu topladı.

Bu sonuç, nihayetinde Aston Martin ile Takımlar Şampiyonası'ndaki nihai mücadelelerinde fark yaratan şey oldu.

İki takım yılı aynı puanda tamamlarken, Alfa Romeo daha iyi bireysel yarış sonuçları sayesinde altıncı sıra için ek para ödülünü aldı.

Alfa Romeo 2023'te en azından benzer bir şampiyona sonucu elde etmeyi hedefliyor ve RacingNews365.com'a verdiği özel röportajda Zhou, 2022'de bu sırayı daha erken elde edilebileceklerine inandığını belirtti.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Alfa Romeo

Zhou "Bu oldukça basit: Diğer takımlar hafta sonları yeni parçaları geliştirme konusunda daha iyi bir iş çıkardılar."

"İlk güncellemeyi Suzuka'da, bir sonraki güncellemeyi Austin'de yaptık ve sezonun geri kalanı bu şekilde geçti."

"Parçalar daha erken gelseydi altıncı sıra için savaşma konusunda daha iyi bir konumda olabilirdik." dedi.

Alfa Romeo bileşenlerinin yavaş ilerlediğini belirten Zhou sözlerine şunları ekledi: "Henüz bütçe sınırımıza ulaşmadık."

"Gelecek yıl, parçaların daha hızlı alınması konusunda büyük bir fark olacağını umuyorum."