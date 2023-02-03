Zhou: "Hedefim istikrarlı şekilde puan almak"

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On iki ay önce Guanyu Zhou hakkında nasıl bir beklentiye girilmesi gerektiği konusunda kimsenin net bir düşüncesi yoktu. Formula 1'de yarışan ilk Çinli pilot olan Zhou, Alfa Romeo'daki yerini hak ettiğini göstermek zorunda kaldığı zorlu bir ilk yıl geçirdi.

Zhou ilk yılında nispeten beklentileri karşıladı ve bir yıl sonra artık farklı bir sürücü. Şimdi kendisinden beklentiler daha fazla fakat bunları karşılayacağından şüphe duymuyor.

Sözlerine yeni sezona nasıl hazırlandığını değerlendirerek başlayan Zhou, "Son birkaç hafta boyunca takımda çok zaman geçirdim ve hem bir yıldır tanıdığım Alessandro (Alunni Bravi) hem de Andreas (Seidl) ile tanışma ve konuşma fırsatı buldum."

"Henüz yeni gelmiş olmasına rağmen, Andreas'ın takımı ileriye götürmek için elinden geleni yaptığını gördüm fakat şu anda ilk hedefinin tüm şirketin yapısını incelemek ve anlamak olduğunu düşünüyorum."

"Bahreyn'de, geçen yıla kıyasla daha rahat olacağıma eminim! Geçen yıl etrafımdaki her şey yeniydi ve sonunda inanılmaz bir gün olmasına rağmen Sakhir'deki hissettiklerim hâlâ aklımda. Bu yıl her şeyin daha bilindik olacağını düşünüyorum."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bir bakıma 2022'dekinden daha iyi bir performans göstermem ve kendimi doğrulamam gerektiğini biliyorum. Öte yandan artık bir Formula 1 pilotu olarak kendimi kanıtlamam gerekmeyecek, geçen sezon edindiğim deneyim sayesinde etrafımdaki her şeyi daha iyi biliyorum." dedi.

Hedefleri sorulduğunda Zhou, "Kendimi daha düzenli şekilde göstermek ve şampiyona boyunca karşıma çıkan fırsatları değerlendirmek istiyorum. Hedefimiz takıma daha fazla puan kazandırmak. Bunu başarabileceğimi düşünüyorum."

"Üzerime düşeni yapmalı ve takıma, şampiyonada fark yaratabilecek sonuçlar getirmeliyim. Sonrasında bir noktada gelecek hakkında konuşmamız gerekecek ve ne yapacağıma bakacağım."

"Formula 1'e geldiğinizde sadece bir sezon için garanti almanız normal. Fakat kesinlikle daha uzun vadeli bir geleceğe sahip olmayı çok isterim." dedi.