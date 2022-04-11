Zhou: "Albert Park'taki ilk yarışımda deneyimli isimlerle savaşmak hiç de kötü değil"

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Çinli sürücü, kariyerinde ilk kez mücadele ettiği Melbourne'de hatasız bir hafta sonu geçirdi ve sıralama turlarında ikinci bölüme kalıp, yarışta da puan barajının hemen dışındaki sıralar için savaştı.

Son turda 10. sıra için Alex Albon'u zorlayan Guanyu, sonuç olarak 11. sırada finiş gördü ve sonuçtan dolayı mutlu olmasa da, performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Zhou, "Yarışımdan memnunum. Elbette ilk ona bu kadar yakınken puan alamamak sinir bozucu fakat şimdiye kadar başardıklarımızdan gurur duyuyorum."

"Burada ilk kez yarışmama rağmen etrafımdaki deneyimli isimlere karşı savaşmak ve puan için mücadele etmek hiç de kötü bir sonuç değil."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Alfa Romeo

"İlk pit stopumda çok fazla vakit kaybettik. Bu da bizim için işleri zora soktu. Son beş veya altı turda her şeyimi verdim fakat Alex ilk virajı önümde dönünce, artık çok fazla şansım olmadığını biliyordum çünkü lastiklerim neredeyse bitmişti."

"Bunun dışında yoğun ve eğlenceli savaşlar verdik. Grubun içinde olmak ve insanları hataya zorlamaya çalışmak güzeldi. Bu kadar uzun süre boyunca pek çok aracı böylesine yakın takip etmek benim için eğlenceliydi. Bu deneyim bana araç hakkında daha fazla bilgi verdi, ki bu da iyiye işaret. Gayet mutluyum." dedi.

Zhou, ilk üç yarıştaki performansının ve aldığı sonuçların beklentilerini aştığını da ekledi.

"İlk üç yarışı özetlemem gerekirse, beklentilerimi aştığını söyleyebilirim. Şahsen başardıklarımdan ve takımın başardıklarından gurur duyuyorum. Doğru yolda ilerliyoruz, ki bu iyi bir şey."

"Sonuçlara bakarsak, bugün 11. olduk fakat ilk yılım olduğunu hesaba katarsak bence iyi bir sonuç."

"Daha fazlası için fırsatımız vardı. Bu yüzden her zaman bir pilot olarak daha fazlasını istiyorum ama bunun sadece başlangıç olduğunu da hatırlamak gerekiyor. Eğer puan barajının hemen dışında olursam, şans gelebilir."

İlk iki yarışın aksine startta herhangi bir sorun yaşayıp yaşamadıkları sorusuna Zhou, "Daha önce startlarda yaşadığımız sorunu çözdük. Yarış da iyi gitti." dedi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Alfa Romeo