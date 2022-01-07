Zhou, 24 numarayı Kobe Bryant'a hayranlığı için seçmiş

Formula 2'de geçirdiği birkaç yılın ardından bu yıl Formula 1'e geçen Guanyu Zhou, Alfa Romeo takımı için mücadele edecek.

Zhou, Formula 1'de yarışan ilk Çinli sürücü olacak ve kendisiyle ilgili büyük beklentiler var gibi görünüyor.

Arkasında büyük bir mali destek olmasına rağmen, pist üstünde yaptıklarıyla konuşulmak istenen Zhou, F1'de yarışacağı numaranın 24 olacağını açıklamıştı.

Bu numarayı son olarak eski F1 pilotu Timo Glock kullanmıştı.

Zhou, bunun Formula 1'le alakalı herhangi bir anlamı olmadığını, sadece küçükken takip ettiği Kobe Bryant'a olan hayranlığından ötürü seçtiğini söyledi.

Zhou, "Kobe, motor sporlarına kıyasla basketbolla daha çok ilgilendiğim zamanlarda benim için büyük bir ilham kaynağıydı."

"Beni en çok etkileyen şey onun iş ahlakıydı. Döneminin en iyi oyuncusu olarak kabul edilmesine rağmen durmadan kendisini geliştirmeye çalıştı."

"Sabah dörtte kalktı, antrenman yapmaya başladı, ardından çocuklarını okula götürdü ve antrenman yapmaya devam etti."

"Ayrıca 6 kere 4, 24 eder ve altı benim ülkemdeki en uğurlu sayıdır!" dedi.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images