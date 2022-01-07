Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Ocon: "Macaristan galibiyeti, Alpine üzerindeki baskıyı azalttı" Sonraki / Alpine, 2024 veya 2025'te şampiyonluk hedefliyor
Formula 1 Haberler

Zhou, 24 numarayı Kobe Bryant'a hayranlığı için seçmiş

Ekleyen:
, Şef Editör

Guanyu Zhou, yeni sezonda Formula 1'de kullanacağı 24 numarayı Kobe Bryant'a olan hayranlığından ötürü seçmiş.

Zhou, 24 numarayı Kobe Bryant'a hayranlığı için seçmiş

Formula 2'de geçirdiği birkaç yılın ardından bu yıl Formula 1'e geçen Guanyu Zhou, Alfa Romeo takımı için mücadele edecek.

Zhou, Formula 1'de yarışan ilk Çinli sürücü olacak ve kendisiyle ilgili büyük beklentiler var gibi görünüyor.

Arkasında büyük bir mali destek olmasına rağmen, pist üstünde yaptıklarıyla konuşulmak istenen Zhou, F1'de yarışacağı numaranın 24 olacağını açıklamıştı.

Bu numarayı son olarak eski F1 pilotu Timo Glock kullanmıştı.

Zhou, bunun Formula 1'le alakalı herhangi bir anlamı olmadığını, sadece küçükken takip ettiği Kobe Bryant'a olan hayranlığından ötürü seçtiğini söyledi.

Zhou, "Kobe, motor sporlarına kıyasla basketbolla daha çok ilgilendiğim zamanlarda benim için büyük bir ilham kaynağıydı."

"Beni en çok etkileyen şey onun iş ahlakıydı. Döneminin en iyi oyuncusu olarak kabul edilmesine rağmen durmadan kendisini geliştirmeye çalıştı."

"Sabah dörtte kalktı, antrenman yapmaya başladı, ardından çocuklarını okula götürdü ve antrenman yapmaya devam etti."

"Ayrıca 6 kere 4, 24 eder ve altı benim ülkemdeki en uğurlu sayıdır!" dedi.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Ocon: "Macaristan galibiyeti, Alpine üzerindeki baskıyı azalttı"
Önceki haber

Ocon: "Macaristan galibiyeti, Alpine üzerindeki baskıyı azalttı"
Sonraki haber

Alpine, 2024 veya 2025'te şampiyonluk hedefliyor

Alpine, 2024 veya 2025'te şampiyonluk hedefliyor
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Domenicali, Verstappen'in 2022 performansını merak ediyor
Formula 1

Domenicali, Verstappen'in 2022 performansını merak ediyor

Lewis Hamilton 37 yaşına girdi
Formula 1

Lewis Hamilton 37 yaşına girdi

Tsunoda: "2022'de daha iyisini yapmaya ihtiyacım var"
Formula 1

Tsunoda: "2022'de daha iyisini yapmaya ihtiyacım var"

Son Haberler

Domenicali, Verstappen'in 2022 performansını merak ediyor
Formula 1 Formula 1

Domenicali, Verstappen'in 2022 performansını merak ediyor

Alpine, 2024 veya 2025'te şampiyonluk hedefliyor
Formula 1 Formula 1

Alpine, 2024 veya 2025'te şampiyonluk hedefliyor

Zhou, 24 numarayı Kobe Bryant'a hayranlığı için seçmiş
Formula 1 Formula 1

Zhou, 24 numarayı Kobe Bryant'a hayranlığı için seçmiş

Ocon: "Macaristan galibiyeti, Alpine üzerindeki baskıyı azalttı"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Macaristan galibiyeti, Alpine üzerindeki baskıyı azalttı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.