Zhou, 2025'te Alpine'e geçebilir

Alpine'de Ocon'un yerini alabilecek sürücülerden bahseden Fransız basını, Guanyu Zhou ihtimalini yüksek sesle konuşmaya başladı.

Görünüşe bakılırsa Zhou, Renault ile yakın bağları olan Çinli otomobil üreticisi Geely tarafından destekleniyor.

Bir yıl önce iki otomobil devi arasında anlaşma imzalandı ve bu durum Zhou'nun Fransız şirketinin fabrika takımının bir parçası olmasına kapı açıyor.

Yine de henüz nihai karar verilmiş değil ve masanın üzerinde Jack Doohan ya da Victor Martins gibi gelecek vadeden genç yetenekler var.

Mick Schumacher de Alpine koltuğu için düşünülen isimlerden birisi.

L'Equipe, sürücü listesinde çok fazla aday olmasına rağmen Bruno Famin'i özellikle cezbeden birisi olmadığını da belirtti.

Bir önceki sürücü seçiminde Oscar Piastri ve Fernando Alonso oldukça cazip isimlerdi fakat artık bu iki isim gibi takımı çeken bir isim bulunmuyor. Bu da karar sürecini uzatıyor.