Zhou, 2023'te Alfa Romeo'da kalmaya odaklanmış durumda

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Geçen sene Formula 2'de üçüncü olan Çinli pilot, bu sene Alfa Romeo ile F1'e giriş yapmış ve Valtteri Bottas'ın takım arkadaşı olmuştu.

Zhou, gelecek sezon için anlaşması bulunmayan pilotlardan birisi ancak o, Macaristan'da yaptığı açıklamada koltuğunu başka bir pilota bırakmak istemediğini söyledi.

Son günlerde yaşanan gelişmelerden önce konuşan Zhou, "Henüz hiçbir takımla konuşmadım. Alfa Romeo'da oldukça mutlu ve rahatım. Sezon başında geleceğim hakkında biraz endişeliydim ancak şu anda geleceğim konusunda aşırı endişeli değilim."

"Kendimi kanıtlayabildiğim noktaya geldiğimi ve hızlandığımı hissediyorum. Şimdi daha istikrarlı olup sezon sonuna doğru adım adım daha da gelişmenin zamanı."

"Şu ana kadar bu takımda çalışmaktan oldukça mutluyum." dedi.

Zhou, Bahreyn'deki ilk F1 yarışında 10. olup puan almasının ardından Kanada'da 8. olarak en iyi sonucunu aldı ve genel olarak performansıyla fena olmayan sonuçlar elde etti.

Alfa Romeo'nun Teknik Direktörü Jan Monchaux, Zhou'nun sezonun sürpriz isimlerinden birisi olduğunu ve onun performansından memnun kaldıklarını söylerken, takım patronu Frederic Vasseur ise onun mükemmel iş çıkardığını belirtmişti.

Zhou, şu ana kadar geleceğine dair görüşme yapmadıklarını ancak Belçika GP'den itibaren bunun olabileceğini söyledi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Antonin Vincent / DPPI

Zhou, "Şu anda, gelecek sene için endişelenmem gerektiğini hissetmiyorum ancak yaz döneminde, Spa gibi geleceği konuşmaya başlayabiliriz."

"Ancak şu ana kadar oldukça iyi bir sezon oldu ve genel olarak gelecek sene olacaklar konusunda, bir koltuğum olup olmayacağı konusunda aşırı endişeli değilim."

"Bu şekilde devam edersem, her yarış gittikçe daha iyi olursam, burada kalmamam için bir neden görmüyorum." dedi.

Vasseur da Zhou'nun geleceğini düşünmekten ziyade sıradaki 4-5 yarışa odaklanmasının önemli olduğunu söyledi.

Vasseur, "Pistleri biliyor. Montreal, Imola, Bakü yarışlarından biraz korkuyordum çünkü o pistleri bilmiyordu ve onlar pek kolay pistler değildi."

"O dönemde çok fazla dayanıklılık sorunu yaşadık ancak o iyi iş çıkardı. Gelecek yarışlarda onun pistleri hızlı öğreneceğinden oldukça eminim." dedi.