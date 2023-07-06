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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Zhou: "2022 Silverstone'da geçirdiğim kazayı tekrar izleyemiyorum"

Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu, geçen yılki F1 Britanya Grand Prix'sinde geçirdiği 'korkunç' ilk tur kazasına dair görüntülere bakmaktan kaçındığını itiraf etti.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race

Zhou, 2022'de Silverstone açılış turunda Mercedes'ten George Russell ile temas ettikten sonra aracının bariyerlere çarpmasının ardından korkunç bir kaza yaşadı.

Neyse ki Zhou kazadan yara almadan kurtuldu ve bir sonraki yarışa katılabildi.

Zhou, geçirdiği bu ürkütücü kazayı tekrar izleyemediğini itiraf etti. 

Telegraph'a verdiği demeçte Zhou, "Kazayı BBC'de gördüm ama tekrar izlemedim. Sadece bir kez izlemiştim o da sağlık merkezindeydi, neden bu kazayı yaptığımı merak etmiştim." 

"Şimdi olaya dair en ufak bir fotoğraf görsem direkt geçiyorum çünkü bu çok korkutucu. Bunu düşünmemeye çalışıyorum."

"Bunu her düşündüğümde içimi korku kaplıyor ve bir şeyler yolunda gitmeyecekmiş gibi hissediyorum. 'Bu benim son yarışım olabilirdi' düşüncesine kapılıyorum."

"O anda aklımdan geçen pek çok şey vardı, 'Her şey bitti' diye düşünmüştüm."

"Ama evet, direksiyonu bırakıp en iyisini ummaya çalıştım. Bilirsiniz, kendimi korudum ve son darbeyi, en büyük darbeyi bekledim, bu da sizi iyi yapan ya da yapmayan şeydir." dedi.

Zhou şu ana kadar sağlam bir sezon geçiriyor, takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın sadece bir puan gerisinde dört puanı var.

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