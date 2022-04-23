Zhou, Gasly'den " büyük bir darbe almadan önce" geçişi tamamladığını düşünmüş

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Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu, 2022 sezonunun ilk sprint yarışına 14. sıradan başladı.

Zhou, ilk turda 9. virajda Pierre Gasly ile temas etti. Temasın ardından Zhou bariyerlere uçtu ve yarış dışı kaldı. Gasly ise sağ ön lastiğini patlattı ve ön kanadı hasar aldı ancak pite gelerek yarışa devam edebildi.

Yarışta ne olduğu sorulan Zhou, "İlk turda, iki ve üç araçla oldukça iyi bir mücadele verdim."

"Daha sonra 9. viraja doğru, sanırım Mercedes'lerden birinin Pierre'e karşı savunma yaptığını gördüm ve dışarıdan gelerek onu geçme şansı buldum."

"Fren yaptığımda geçişi tamamlamıştım. Daha sonra virajdan çıkarken büyük bir darbe aldım ve bu sürpriz oldu. Çünkü bundan önce geçişi tamamladığımı düşündüm."

"Bu yüzden ne olduğuna bakmamız gerekiyor. Fakat yarışın böyle bitmesi hayal kırıklığı oldu çünkü bu hafta sonu iyi bir potansiyelimiz vardı." dedi.

Zhou, yarışa devam etseydi pozisyon kazanma şansı olup olmayacağı sorusuna, "Pozisyon kazanmak mümkündü."

"Fakat bildiğiniz gibi sadece bir tur attık. Bu yüzden neyin mümkün olacağını konuşmanın anlamı yok. Ancak bu hafta sonu oldukça güçlü bir araca sahip gibi görünüyoruz."

"Ayrıca takım olarak getirdiğimiz güncellemeler işe yarıyor gibi duruyor." cevabını verdi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Takımın, sezonun ilk yarışlarında karşılaştığı start problemlerini çözüp çözmediği sorulan Zhou, şunları söyledi: "Bence her yarışta takım olarak gelişiyoruz, yani doğru yoldayız."

"Kendi açımdan tam olarak ne yapacağımı da anlamaya başladım. Ayrıca anti-stall (stop engelleyici sistem) sorununu tamamen çözdük."

"Start prosedürü, benim için yapmam gereken her şeye aşina olmakla alakalı. Çünkü bu sadece başlangıç ve sezon boyunca birçok güncelleme gelecek."

Zhou son olarak yarınki yarış hakkında şunları ekledi: "Ne olacağını asla bilemezsiniz."

"Alex, Melbourne'de son sıradan başladı ve puanlar aldı."

"Yarının koşulları, bize biraz daha fazla şans veriyor ve göreceğiz. Bence bugünkü yarışa bakılırsa, geçiş yapmak mümkündü."

"Kesinlikle ilerleyebiliriz ve hedefimiz her zaman puan almak olacak."