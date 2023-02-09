Zhou, Çin'de yarış olmayacağı için üzgün

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Zhou Guanyu, ilk kez 2022 Formula 1 sezonunda gridde yer aldı ancak o yıl kendi ülkesinde yarışması mümkün olmadı.

Çin Grand Prix'si, COVID-19 önlemleri nedeniyle o dönemde takvime dahil edilmemişti. Şanghay'de yapılması planlanan yarış, 2023 takviminin ilk versiyonunda yer aldı ancak ülkede alınan önlemler, yarışın bir kez daha takvimden düşmesine neden oldu.

Böylece üst üste dördüncü yılda da Çin Grand Prix'si yapılmamış olacak, ki bu durum Zhou'yu epey hayal kırıklığına uğratıyor.

Bu konuda, C43'ün lansmanında konuşan Zhou, "Bu gerçek büyük hayal kırıklığı yaratıyor."

"Çin'deki organizatörlerle olan durumu yakından takip ediyordum. Yarış önce iptal edildi ancak daha sonra, ülke sınırlarının yeniden açılmasıyla geri dönüş umudu doğdu."

"Fakat yarışın Nisan ayında yapılması gerekiyordu ve bu olay Ocak ayında gerçekleştiği için artık çok geçti."

"Eylül ayında bir Çin GP'si için zorladılar fakat mümkün olmadı."

"Bu belirsiz durum nedeniyle yarışın takvimden çıkarılmasına karar verildi." dedi.

Zhou bu kararı anlayışla karşılıyor ve Çin GP'sinin 2024'te tekrar düzenlenmesini umuyor.

"Şu anda her şey açık, artık karantina yok ve bundan dolayı çok mutluyum."

"En azından şimdi kendim evet daha sık dönebiliyorum. Umarım Çin'de yeniden yarışabiliriz çünkü F1'de kendi evinizde yarış yapma şansını yakalamak her zaman güzeldir."

"Bir yıl daha beklemek zorundayım, bu yüzden koltuğumu korumak için bastıracağım. Böylelikle orada olabilirim."