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Zehnder: "Raikkonen ilk yarışından önce uyuyakalmıştı"

Alfa Romeo'nun eski takım patronu Beat Zehnder, Raikkonen'in 2001'deki kariyerinin başlangıcında, ilk yarışından 10 dakika önce hâlâ uyumaya devam ettiğini söylüyor.

Zeynep Taş
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Zehnder: "Raikkonen ilk yarışından önce uyuyakalmıştı"

 Zehnder, Raikkonen'in yaşadığı olay gibi bir olayı daha önce hiç görmediğini belirtti.

Racingnews365'e yaptığı açıklamada Zehnder, "Melbourne'daki ilk yarışında, keşif turu için pit yolunun açılmasından 10 dakika önce hiç kimse Kimi'yi bulamıyordu."

"Kimi bir battaniyeyle örtülü bir masanın altında uyuyordu. Ona 'Hadi, kalk! Pit yolunun açılmasına yedi dakika var! O da 'Bana uyumam için üç, dört dakika daha verin' dedi."

"Yani en başından beri en havalı adamdı." dedi.

Raikkonen 2001-2021 yılları arasında Alfa Romeo, Ferrari, Lotus, McLaren ve Sauber için yarıştı. 349 startta 21 galibiyet, 103 podyum, 18 pole pozisyonu ve 46 en hızlı tur elde etti.

Raikkonen, Ferrari ile ilk ve tek şampiyonluk başarısı olan 2007 Dünya Şampiyonluğu'nu Lewis Hamilton'ı sadece bir puan geçerek kazandı ve 17 yarışta altı zafer elde etti.

Raikkonen ayrıca Ferrari'nin son Dünya Şampiyonu.

Şampiyonluğu kazandıktan üç yıl sonra yarışmaya ara veren Raikkonen, 2012 sezonunda Lotus ile geri döndü.

Raikkonen 2014 yılında Ferrari'ye yeniden katılsa da, ilk yıllarındaki başarıyı yakalayamadı ve sonunda o zamanlar Sauber olarak bilinen Alfa Romeo'ya katıldı. 2021 sonunda ise emekli oldu. 

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