Zehnder: "2023, tarihin en pahalı sezonu olacak"

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Dünyanın neresinde her ülkesinde enflasyonda ciddi bir artış var ve her yıl hayat pahalılığı daha da artıyor.

Formula 1 de bu durumdan fazlasıyla etkileniyor. Özellikle ulaşım, konaklama ve kargo masrafları, son 1.5 yıllık dönemde büyük artış gösterdi.

Mevcut artış devam ettiği için 2023'te giderler daha da artacak ve Beat Zehnder'e göre 2023, Formula 1 tarihinin en pahalı yılı olacak.

Zender, "Birleşik Krallık'taki oteller her yıl %25 zamlanıyor. Austin'deki tüm oteller çoktan doldu. On ekstra yatak ayırtmaya çalıştık ama otelimizde zaten hiç yer kalmamıştı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 at the start Fotoğraf: Erik Junius

"Bir diğer sorun ise koronavirüs pandemisinin ardından hava yolculuğunun her yerde normale dönmemiş olması. Örneğin Melbourne'den dönüşte insanlarımızı geri getirmekte sorun yaşıyoruz - tarih açıklanmadan önce bile yarışın ertesi günü tüm uçuşlar tamamen doluydu."

"Eğer boş koltuklar ortaya çıkarsa, onlar için eskisinden iki kat daha fazlasını ödemek zorundayız. 2023 takvimine baktığımızda, bundan daha pahalı bir yıl olamaz gibi görünüyor."

Zehnder, üçlü yarışların kendilerini epey zorladığını da ekliyor.

"Üçlü yarışlar her zaman risk içeriyor. Bunu 2021 yılında Meksika'da gördük. Ancak benim için daha da endişe verici olan, Avrupa'da yapılacak üçlü yarış."

"Geçmişte Barselona'dan Monako'ya bir haftada gitmiştik ve Imola çok daha uzakta. Ek olarak Monako'da ekipmanlarınızı monte etmek ya da sökmek hep kaotik oluyor."

"En pahalı yarış ise Avrupa yarışlarını bölen Kanada GP olacak. Sadece ulaşım için neredeyse bir milyon pound ödeyeceğiz."