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Formula 1 / Son dakika

Zehnder: "2021'de Monako gibi pistlerde yarışmamız zor"

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Zehnder: "2021'de Monako gibi pistlerde yarışmamız zor"
Ekleyen:
, Editör

Alfa Romeo F1 takımının yöneticisi Beat Zehnder, mevcut pandemi şartları nedeniyle başta Monako olmak üzere çeşitli yarışların gerçekleşebileceğini düşünmüyor.

Geçen yılki takvim COVID-19 nedeniyle büyük oranda değişmiş ve cadde yarışları iptal edilmişti.

Formula 1 buna rağmen yeni sezonda takvime cadde yarışı ekledi ve yeni sezonun ilk cadde yarışı Monako olacak.

Auto Motor und Sport'a konuşan Beat Zehnder, Monako başta olmak üzere cadde yarışlarını özellikle sezonun ilk yarısında yapamayanlarını söyledi.

“2020'de planlarımızı revize etmek zorunda kaldık. Çünkü takvim sürekli olarak revize edildi ve bizim için dışarıdan göründüğünden çok daha büyük bir sorundu."

"Çünkü bu sadece yarışmakla ilgili bir durum değil. Arka planda, halkın görebildiğinden çok daha fazlası oluyordu. İlk karantina sırasında farklı takvimler vardı. Zor olan hangisinin uygulanabilir olduğunu tahmin etmeye çalışmaktı. Çünkü bir takvim için uçak bileti ve otel rezervasyonu yapıyorsunuz, ancak daha sonra bu yarışlar tekrar iptal ediliyor..."

"Bu yıl takvimde adım adım ilerlememiz gerektiğine inanıyorum. Önce Bahreyn'e oradan da Imola'ya gideceğiz. Ancak şu noktada bu kadar çok enfeksiyon vakasının olduğu İngiltere'ye dönmemize izin verileceğini hayal edemiyorum. Silverstone yerine örneğin Nürburgring'e gidebiliriz."

"Bir noktada aşılar sonuç vermeye başlayacak, ancak bu istediğimiz kadar çabuk olmayacak. Aşılamanın etkisi sezonun ikinci yarısında yardımcı olacaktır."

"Sezonun ilk yarısında Monako gibi cadde pistlerinde yarışmak için herhangi bir fırsat olduğunu düşünmüyorum. Yine de Monako yarışa ev sahipliği yapmak istediklerini söylüyor."

 
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Editör Kemal Şengül

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