Formula 1

Zara, F1 efsanesi Ayrton Senna'dan ilham alan yeni koleksiyonunu tanıttı

Zara, üç kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Ayrton Senna'nın pist dışındaki giyim tarzından ilham alan ilk giyim koleksiyonunu satışa sundu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 15 Eki 2026 11:40

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Ayrton Senna, McLaren

Fotoğraf: Johnny Eggitt / AFP via Getty Images

Outside the Paddock



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'Ayrton Senna - Senna Brands' adını taşıyan erkek koleksiyonu, birkaç gün önce Zara mağazalarında ve internet sitesinde satışa sunuldu. Markanın internet sitesinde koleksiyona özel bir Senna bölümü de oluşturuldu.

Koleksiyon Türkiye'de de satışa sunuluyor. Üç kez dünya şampiyonu olan Senna'nın adını ve imaj haklarını yöneten, ailesi tarafından işletilen Senna Brands, bunun Zara'da satışa sunulan ilk Senna koleksiyonu olduğunu belirtiyor. Şirketin CEO'luğunu, efsanevi sürücünün yeğeni Bianca Senna yürütüyor.

Koleksiyon, Senna'nın 1990'larda yarış pistleri dışında tercih ettiği giyim tarzına odaklanıyor. Senna'nın imzası da birçok farklı giyside dekoratif bir unsur olarak yer alıyor.

Senna Brands'in pazarlama faaliyetlerini yöneten Ana Simoes, koleksiyon hakkında şunları söyledi: "Bu, Zara'daki ilk Senna markalı koleksiyon ve Ayrton'un düşünce yapısını pistlerden sokaklara taşıma yolculuğumuzda önemli bir adım."

"Zorlukların üstesinden gelmek, mükemmelliği hedeflemek ve sürekli gelişmek yalnızca motor sporlarıyla sınırlı değil."

Brezilya basınında yer alan haberlere göre koleksiyondaki siyah deri ceket tasarımı da Senna'nın gerçekten sahip olduğu bir ceketten ilham alıyor.

Türkiye'deki Zara internet sitesinde Senna markasını taşıyan 13 farklı ürün bulunuyor. Fiyatlar ise ₺1.390 ile ₺6.990 arasında değişiyor.

Koleksiyonun en uygun fiyatlı parçaları, her biri ₺1.390 olan düz siperlikli ve arma detaylı iki şapka. Senna'nın fotoğrafının basılı olduğu tişört ₺1.890 ile satışa sunuldu.

Baskılı sweatshirt, çizgili polo yaka tişört ve Western tarzı arma detaylı gömlek ₺2.590 fiyat etiketi taşıyor. Çeyrek fermuarlı sweatshirt ile işlemeli kapüşonlu üst ise 49,99 sterline satılıyor.

Dış giyim ürünlerinde fiyatlar, dolgulu ve arma detaylı ceket için ₺2.890'den başlıyor. Normal kesim ekose blazer ceket ₺6.290'a satılırken, bu koleksiyonun en pahalı ürünü olan oversize tulumun fiyatı ise ₺6.990.

Senna koleksiyonuna ayrılan bölümde, Senna markasını taşımayan altı farklı ürün de bulunuyor. Bunlar arasında deri ceket, yün karışımlı dokulu kazak, yün çizgili kazak, oval güneş gözlüğü, örgülü deri kemer ve Henley yaka üst yer alıyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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