Zandvoort'un tasarımcısı yarışta pek çok geçiş olmasını bekliyor

Pist tasarımcısı Jarno Zaffelli, şirketi Dromo Circuit Design ile beraber Formula 1 pistleri üzerinde çalışıyor.

Son yıllarda Silverstone, Imola ve Zandvoort gibi pistler üzerinde çalışmıştı.

Son olarak Zandvoort'un yenileme sürecinde yer alan Zaffelli, pistle ilgili açıklamalarda bulundu.

İtalyan tasarımcı, beklenenin aksine pistte çok sayıda geçiş görmeyi beklediğini dile getirdi.

RacingNews365'e konuşan Zaffelli, "Şahsen, Zandvoort'ta bir sürü geçiş görmeyi bekliyorum. Orada sürüş yapmak çok zor ama harika olacak. Sürücüler burada diğer pistlerdekinden daha fazla hata yapacak. Daha basit bir pistte hata olasılığı daha azdır." dedi.

Zaffelli, pistte sürüş yapmanın zor olacağını da ekliyor.

"Max Verstappen Zandvoort'ta sürüş yaparken fark ettiği ilk şeylerden bir tanesi, ikinci ve üçüncü virajlar arasında soldaki bölümü görememesiydi. Bu yüzden üçüncü virajı aslında ne olacağını bilmeden geçiyorsunuz. Yani orada gerçekten cesarete ve beceriye ihtiyacınız var. Bazen çok sayıda araç olursa karmaşa olabilir."

Zaffelli, pistte doğru ayarı bulmanın kolay bir iş olmayacağını da ekliyor.

"Yükseklik ve geometri farklılığından dolayı, doğru dengeyi bulmak zor olacaktır. Bunu virajlar için mi, yavaş bölümler yoksa düzlükler için mi ayarlayacaksınız? Çevre de önemli bir faktör. Kumla uğraşıyorsunuz, muhtemelen yağmur ve rüzgarla da öyle."

"Geçen yılki tüm çalışmalardan sonra yarışı yapamamak üzüntü vericiydi ancak güvenlik her şeyden önce gelir. Hollanda'nın taraftarsız bir Grand Prix istemediğini biliyorum ve bunu da anlıyorum. Tüm bu Hollandalı fanları tribünlerde görmeyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."

"Zandvoort'ta yalnızca en cesur kişi kazanabilir ve eminim Max Verstappen elinden gelen her şeyi yapacak."