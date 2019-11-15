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Formula 1 / Son dakika

Zandvoort’un son virajı eğimli olacak

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Zandvoort’un son virajı eğimli olacak
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Ronald Vording
Çeviren: Cem Özel, Editör
15 Kas 2019 20:26

Zandvoort pisti, son virajın Indianapolis’teki gibi eğimli hale getirileceğini açıkladı.

2020’de F1 takvimine geri dönmeden önce pist, mevcut grand prix standartlarına ulaşmak için yenileme çalışmalarından geçiyor.

Yapılacak değişikliklerden biri ise, son virajın eğiminin %32 olarak açılandırılıp eğimin 18 dereceye çıkarılması olacak.

2000-2007 arası F1’e ev sahipliği yapan Indianapolis’in son virajında ise yaklaşık 9 derecelik eğim vardı.

Ancak bu rakam, 21 derecelik eski Monza pist düzeni ve 31 derecelik Daytona’ya göre düşük kalıyor.

BNR Niewsradio’ya konuşan Zandvoort CEO’su Robert van Overdijk, “Bu viraj, yenilenen pistimizin en muhteşem parçası olacak.”

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“Viraj %32 eğimlendirilecek. Yani virajın en düşük yeri ile en yüksek yeri arasındaki yükseklik farkı 4-4.5 metre olacak. Bu önemli bir rakam.”

“Bir bakıma, bir Avrupa pistinde bir Amerikan virajı yapıyoruz. Bu kesinlikle özgün.”

“Ayrıca üçüncü viraj (Hugenholtz) da F1 yarışı eğimlendirilecek.”

“Parabolik olacak, yani iki araç yan yana ve daha önemlisi aynı hızda virajı dönebilecek. Eğim, yüzde 8 ila 18 arasında değişecek.” ifadelerini kullandı.

Yapılacak değişikliklerle beraber pist, geçmişteki halinden oldukça farklı olacak. Van Overdihjk, ünlü virajlarda yapılan cesur değişikliklerden endişe duymadıklarını söyledi.

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Editör Jonathan Noble

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