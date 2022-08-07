Zandvoort'un sahibi Bernhard, yaptıkları işten ötürü gururlu

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Hollanda GP'si ve Zandvoort, 1985'ten bu yana Formula 1'de bulunmuyordu, ancak Prince Bernhars'ın Max Verstappen’in Red Bull’da yarışmaya başladığı yıl 2016 yılında pisti satın almasının ardından her şey değişti.

Ancak Bernhard, 2012 ve 2013 yıllarında Zandvoort'u satın alma olasılığını araştırmaya başladığında bunu amaçlamadığını söylüyor.

Formule 1 Magazine'e konuşan Bernhard, “Bu kesinlikle şu anki düşüncemiz değil, Herkesin bana söylediği tek şey, Formula 1'e asla girmemem gerektiğiydi."

"Verstappen'in popülaritesindeki yükselişin ardından bu fikir her ne kadar mantıklı gelse de, şu anda bile bize ‘Formula 1’e girmenin gerçekten iyi bir fikir olduğunu’ söyleyen kimse olmadı." dedi.

Ancak tereddüt edenleri dinlemeyen ve olasılıkları araştırmaya başlayan Bernhard, nihayetinde 2021'de Zandvoort'u takvime döndürmeyi başardı ve Verstappen kendi seyircisi önünde üstün bir zafer kazandı.

Bernhard, "Bunu iş açısından düşünmenize gerek yok, bir Formula 1 yarışı organize etmiyorsunuz. Ancak, bunu kârlı olabilecek bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum, yine de harcadığınız çabaya ve üstlendiğiniz risklere bakarsanız, bu iş kararı değildir."

“Bunun ekip halinde yaptığımız en havalı şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hollanda'daki en büyük spor etkinliğini organize edip beğendirdiğimizi düşünüyorum. Ayrıca bunun Hollanda için gerçekten mantıklı/yararlı ve bunu yapmamızın harika olduğunu düşünüyorum."

Verstappen'in Hollandalı taraftar ordusu, yıllarca özellikle sezonun Avrupa ayağı boyunca onu takip etti, ancak hiçbir zaman ev sahipliği yaptıkları yerde Formula 1 yıldızlarını neşelendirebilecekleri kendi yarışları olmadı.

Ancak 2021'de bu değişti, Hollandalı taraftarlar bir yarış hafta sonunda gerçekten harika bir atmosfer yarattılar.

Çeviri: Asya Kalpar

Atmosphere, Zandvoort Fotoğraf: Marijn Schotanus