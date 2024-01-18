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Zandvoort'un pit yolu ve padoğu yenileniyor

Hollanda Grand Prix'sine ev sahipliği yapana Zandvoort'un padok ve pit yolu kısmını yenileme çalışmaları resmen başlaldı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Circuit detail of the pit straight at Zandvoort

2021 yılında takvime geri dönen Hollanda Grand Prix'si, son yıllarda bazı heyecanlı yarışlara sahne oldu.

Fakat Zandvoort'un padok bölümü, mevcut takımlar için fazla küçük kalıyor. Bu durumun farkında olan pist yönetimi, kış arasında harekete geçti.

İnşaat çalışma kapsamında pit yolu genişletilecek/uzatılacak ve buraya iki takım garajı daha eklenecek. Bu sayede toplam garaj sayısı 12 çıkacak.

Tüm çalışmaların Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Pist direktörü Robert van Overdrake, "Takımların daha fazla alana sahip olması ve pit yolunun daha güvenli hale gelmesi için garajları  birbirinden biraz ayırmak istiyoruz."

"Garaj sayısındaki artış aynı zamanda pit binasının birinci katının genişletilmesine yol açacak ve bu da Paddock Club organizatörleri için daha fazla alan sağlayacak."

"Ekstra alan sadece Formula 1 tarafından değil, yıl boyunca düzenlenen çeşitli kurumsal etkinlikler sayesinde, bizim tarafımızdan da kullanılacak."

"Dolayısıyla yenileme için yapılan yatırım kendini oldukça hızlı  şekilde amorti edecek." dedi.

2024 Hollanda Grand Prix'si 23-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sunrise at Zandvoort, Formula 1, Dutch GP

Fotoğraf: Essay Produkties - Chris Schotanus

Sunrise at Zandvoort, Formula 1, Dutch GP

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