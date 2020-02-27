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Formula 1 / Son dakika

Zandvoort'un oval virajı tamamlandı, ilk fotoğrafları yayınlandı

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Zandvoort'un oval virajı tamamlandı, ilk fotoğrafları yayınlandı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Şub 2020 10:25

Zandvoort pisti, 35 yıl sonra ilk Hollanda Grand Prix'sine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, pistin oval virajına dair ilk gerçek görüntüler yayınlandı.

Son viraj 18 derecelik bir eğime sahip olacak ve 2000-2007 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Indianapolis'teki oval bölümden iki kat daha dik olacak. Üçüncü viraj olan Hugenholtz ise 19 derecelik bir eğime sahip olacak.

Tamamlanan oval virajın inşaat projesinin ilk görüntüleri, araçların ilk kez piste çıkmasından iki ay önce perşembe günü yayınlandı.

Oval bölümler, İtalyan Dromo Circuit Design ve Geobrugg tarafından yapılan çalışmaların ardından tamamlandı.

Dromo'nun kurucusu Jarno Zaffelli, “Sürüş yapmanın gerçekten zorlu olacağını düşündüğümüz, başka hiçbir yarış pistinde olmayan bir şey yaptık." dedi.

Oval bölgede kullanılan asfalt, her açıda lastiklerin daha az parçalanmasını sağlayacak, böylece viraj boyunca farklı çizgilerin kullanılmasına müsade edecek özel bir karışıma sahip.

Max Verstappen, geçen haftanın sonunda Circuit Zandvoort'taki değişiklikler konusunda hevesliydi. 

“Son viraj elbette tam gaz geçiliyor. Ama umarım bu DRS'nin biraz daha erken açılmasına yardımcı olur."

"Kesinlikle sürmesi harika bir pist. Ama bu aslında oval virajdan önceydi. Formula 3'te yarışırken ya da Formula 1 aracıyla özel sürüşler yaparken, bunun zor bir pistolduğunu düşündüm."

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Completed Zandvoort banking

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Fotoğraf: Geobrugg

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Fotoğraf: Geobrugg

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

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