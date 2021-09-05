Zandvoort’un dar pit yolu Hollanda GP için güvenlik sorunları teşkil ediyor

Zandvoort’un pit yolu garajların arasındaki mesafe açısından bu sezonun en dar pit yolu ve yarış hafta sonu öncesinde oluşabilecek sorunların önüne geçmek için FIA yarış direktörü Michael Masi, pit yolundaki hız sınırını 60 km/s olarak belirlemişti.

En büyük endişe ise güvenlik aracı çıkmasının ihtimali yüksek olduğu düşünüldüğünde araçların aynı anda pite girmesi ve özellikle de bir takım iki pilotuna da arka arkaya pit stop yapmak isterse bu kaçınılmaz olarak trafiğe yol açacak.

Fakat takımlar, bu ihtimalin farkında olsa da başka bir pilotu engellemekten ötürü ceza alma ya da zaman kaybetme riskini büyük olasılıkla almayacak.

Pit yolundaki ilk takım olan Mercedes, en temiz girişe sahip ancak en sonda bulunan Williams’ın potansiyel olarak çıkışı en kolay olacak.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, “Bu pit yolu, yılın en dar [pit yolu]. Sanırım Monako’da pit stop pozisyonundan pit stop pozisyonuna 60 metre oluyordu ve burada sadece 40 metreye sahibiz. Bu yüzden, bu bir meydan okuma.”

“Bu meydan okumalara olabildiği kadar iyi hazırlandık, antrenman seanslarında pit ekibiyle ve pilotlarla farklı senaryoları denedik. Fakat tabii ki herkesin aynı anda pite girmesi sorunlar yaratabilir.” yorumlarını yaptı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, da bazı risklerin olduğunu kabul etti.

Avusturyalı takım patronu, “Pit yolu ve garajlar benim için eski günlerdeki düzgün yarışmak gibi hissettiriyor ve olması gereken de bu. Fakat elbette, yeni yapılmış bir pist için standart bu değil ve çok zorlayıcı.”

“Pit yolunda ne olduğu konusunda dikkatli olmalısınız ve pilotlar bunu bilerek buna göre hareket edecek.” dedi.

Ferrari pilotu Carlos Sainz da ekibinin güvenliği hakkında endişelerini ifade etti.

İspanyol pilot, “Bu üzerinde yeterince konuşmadığımız bir konu. Fakat pit yolu mekanikerler için tehlikeli çünkü çok dar ve bu yüzden, her şeyin yolunda gitmesini umuyorum.”

“Ayrıca belki bunu gelecek için yeniden inceleyebiliriz çünkü açıkçası orası çok dar.” diye konuştu.

Sainz’ın takım arkadaşı Charles Leclerc, “Eğer Alpine pit stop yapıyorsa, bizim yerimizi bulmamız çok zor. Bu yüzden, hepimiz aynı anda pite girersek zorlayıcı olacak.” diye ekledi.

Esteban Ocon, Alpine A521 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Sainz gibi McLaren'dan Daniel Ricciardo da önceliğin mekanikerlerin güvenliği olduğunu söyledi. Pit stopunda bir şeyler ters giderse ve bir gecikme olursa kokpitte sakin kalma sorumluluğunu hissettiğini de sözlerine ekledi.

Avustralyalı pilot, "Bence bu şu ana kadar gittiğimiz en dar pit yolu, belki de Monako'dan bile daha dar ve bunu hissediyorsun. Eğer herkes aynı anda pite girerse, bir sürü insan gerilecek! Ancak buna potansiyel bir fırsat olarak bakmalısınız.”

“Fakat asıl mesele kesinlikle araçlar ve kafa karışıklığı açısında kaos çıkması olur. Bu yüzden sadece sakin kalmayı deneyeceğim ve bence bu pit ekibine biraz güven verecektir.”

“Çünkü elbette, pit yolunda duranlar onlar ve bu durumda, bir açıdan kendilerini riske atıyorlar. Bu yüzden sadece sakin kalırsanız, etrafınızdaki grup da sakin kalır. Bence bu önemli.”

“Bu hafta sonu yeterince antrenman yaptık ve bu nedenle pazar gününe güvenle gireceğiz. Bence sadece tek dileğimiz pit yolunun biraz daha büyük olması olurdu.” dedi.

Ricciardo gibi takım patronu Seidl da pit stoplarda yaşanan bir karışıklığın pozisyon kazanmak için potansiyel bir şans olabileceğini söyledi.

Alman takım patronu, "Sıralamalarda bir takım olarak yaşadığımız kötü deneyimden sonra, bu pazar bizim için fırsatlar yaratabilir. Çünkü burası geçiş yapmanın zor olduğu bir pist."

"Öte yandan, antrenman seanslarında ve sıralamalarda gördüğünüz gibi buradaki pist düzeni ve çakıl havuzları, güvenlik araçları ya da diğer şeyler gibi faydalanabileceğimiz pek çok şey olabilir."

"Bu, çok önemli. Ortaya çıkabilecek fırsatlar için pazar günü hâlâ oyundayız." diye ekledi.