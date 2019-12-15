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Formula 1 / Hollanda GP / Son dakika

“Zandvoort’taki özgün eğimli viraj, 2005 ABD GP’nin tekrarına sebep olmayacak”

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Ekleyen:
Yardımcı Editör: Ronald Vording
Çeviren: Cem Özel, Editör
15 Ara 2019 16:00

Hollanda Grand Prix’sinin yapılacağı Zandvoort pistindeki eğimli son viraj, yarışın sportif direktörü Jan Lammers’e göre ünlü 2005 Amerika GP’nin bir tekrarına sebep olmayacak.

Formula 1’de Shadow, ATS, Ensign, Theodore ve March ile 23 yarışa çıkan Lammers, pistte 18 derecelik bir açıya sahip olacak şekilde yeniden düzenlenen eğimli virajların Hollanda GP’si için önemli olacağını düşünüyor.

Zandvoort’taki üç viraj - Tarzanbocht, Hugenholtzbocht ve Arie Luyendykbocht – değişik derecelerde eğimli hale getirilecek ve bu da üstteki videoda görülebiliyor.

Hollanda GP projesinin sportif direktörü Lammers, “Bu kesinlikle özgün bir pist olacak. Hiçbir modern pist, asıl tasarımında eğimli bir viraja sahip değil. Bu yüzden Mayıs 2020 sadece Hollanda GP’nin değil, eğimli virajların da F1’e geri dönüşü olacak.”

“Bu, yarışı daha da özel hale getiriyor. Tüm F1 sürücüleri normal pistlere alışık, ancak eğimli virajları bulunan pistlere alışık değiller. Bu yüzden buna adapte olmaları gerekiyor. Bunu görmek çok ilginç olacak.” şeklinde konuştu.

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Lammers, eğimle beraber fazladan lastik istenmesi konusundaki soruların farkında olduğunu ancak organizatörlerin bu konu hakkında Pirelli ile sürekli konuştuğunu söyledi.

Formula 1, Indianapolis’teki 2005 Amerika GP’nin, son virajdaki eğimli bölgenin güvenlik endişeleri oluşturması nedeniyle Michelin lastikli araçların yarışmama kararı sonrasında son yıllardaki en büyük hasarı yaşamıştı.

Lammers bu konuda, “Lastikler konusunda hiçbir sorun olmasını beklemiyorum. Bunun iki sebebi var.”

Lammers bu konuda, “Lastikler konusunda hiçbir sorun olmasını beklemiyorum. Bunun iki sebebi var.”

“İlk olarak, Indianapolis’teki viraj buradakinden çok daha uzun. Bu yüzden genel lastik yükü orada çok daha fazlaydı. İkinci olarak ise, Indianapolis’teki virajlar bir tür doğrusal eğime sahip. Burada ise yarış kızağı pistlerine benzeyen aşamalı bir eğim var.”

“Pirelli ile de konuştuk. İlk andan itibaren, Zandvoort’ta eğimli bir viraj oluşturmayı düşündük. Onlarla günlük olarak konuşuyoruz ve tüm güncellemeleri ve sahip olduğumuz bilgileri paylaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Aşağıdaki röportajda ise pist tasarımcısı Jarno Zaffelli, pistteki değişikliklerin nasıl ilerlediğini Motorsport.com’a anlatıyor.

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Editör Charles Bradley

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