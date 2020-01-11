Zandvoort’taki eğimli virajda DRS kullanım fikri nasıl gerçeğe dönüştü?

Hollanda Grand Prix’i pistinin yenilenmiş halinde modern standartlara uygun hale getirmek ve geçiş şansını artırmak amacıyla %32’lik bir eğime- ki bu da 18 dereceye eşit oluyor – sahip olan eğimin adı ise Arie Luyendyk virajı olacak.

Yapılan plan ile devam edilmesi, yani araçların DRS tamamen açık bir şekilde virajı dönüp ilk viraj için bir geçiş imkânı sağlanması planı geleneksel yaklaşımın çok ötesinde bir yaklaşım.

Ancak, bu plan çılgın gibi görünüyor olsa da, gerçek olmasındaki en büyük katkı, Charlie Whiting’in önerisinin gerçekleşmesi üstünde bilgisayar simülasyonunda testler yapan gruba ait.

F1’in araç performansının başında olan ve orada pistlerin dizaynlarını yaratan ve test eden bir departmanın başında bulunan Craig Wilson, Zandvoort projesinin başlangıcında geçiş olanaklarını sağlamak için pek fazla çözümün bulunmadığını belirtti.

Eski Williams ve Mercedes mühendisi Wilson, Autosport/motorsport.com’a yaptığı özel açıklamada şunları söyledi:

“Projeye ilk defa baktığımızda dediğimiz şey ‘Evet, bulunan pist düzenlemesinde geçişler çok zor olacak’ oldu. Düzlükler çok kısa ancak asıl pistin gelişimi sınırlı çünkü pistin etrafında bir ulusal park alanı bulunmakta. Etrafındaki tüm kum tepeleri korunuyor durumda bu yüzden düzlüğü genişletme şansımız yok.

Düz bir şekilde etkili bir şekilde genişletmek üzerine veya daha uzun tam gaz süresi ve mesafesi elde etmek için son birkaç köşeyi nasıl değiştirebileceğimizi düşündük ve pek çok kez bu durumu tekrar ettik. Muhtemelen yaklaşık 14 veya 15 farklı çözüm denedik. Birini bile tatmin olduğum bir şekilde çalıştıramadım.

F1’in pist ekibi bu sorunun en iyi nasıl çözüleceğini düşünmeye devam ederken, Whiting'in son virajı eğimli hale getirme ile ilgili önerisi Zandvoort uzmanları tarafından Wilson'a aktarıldı.

Wilson ise bu konu hakkında şunları söyledi:

“Bu geri dönüşten sonra düşündüm ve ‘tamam, bu işi bana bırakın, üstündeki eğim seviyesini konsepte uygun şekilde düşüneyim, DRS’nin dönüş sonrası kullanıp kullanılamayacağını, dönüş sırasında kullanıp kullanılamayacağını düşüneyim’ dedim.”

“Bu durumu inceledik, simülasyonumuzu kullandık ve daha sonrasında 'Tamam, bunu yapabilmek için en azından bu seviyedeki bir eğime ihtiyacın var.’ dedim. Araba stabilitesi ve aerodinamik kayıp olmak üzere bu durumu iki farklı yöntemle değerlendirdim ve işe yarayabilir gibi görünüyor.”

“Daha sonrasında da durum tamamen 'tamam, bunu fiziksel olarak yapabilir miyiz?' işine dönmüştü”

“Zandvoort'taki adamlar gitti, birkaç kişiyle konuşup bize geri döndü ve şöyle dediler: ‘Evet, yapabiliriz, yapabileceğimizi düşünüyoruz ve bunu yapmak istiyoruz.’”

“Öyleyse FIA ile ‘bak, düşündüğümüz çözüm bu, bu sana uyar mı?’ şeklinde görüşmeler yaptık. Rakamları inceleyelim, başka nelerin dahil olduğuna bakalım dediler.”

“Bir süreç olarak, tüm doğru insanları bir araya getiriyorduk, ve genel olarak bu duruma oldukça benzersiz bir çözüm bulabildik.”

Zandvoort için bulunan eğim çözümü, Wilson ve grubunun pistleri daha iyi dizayn etme konusunda yaptıkları işin güç kısmını gösteren iyi bir örnek – ve Wilson simülasyonda yaptıkları işin yoksun olduğu kısımlarda projenin gerçekleşmesinin imkansız olacağını belirtiyor.

Wilson, “Bizim için Zandvoort’ta yaptığımız işin yapılabilir olması, eğer bu işi yapmasaydık ve bazı değişimleri yönetmeseydik gerçekten zor olurdu.”

“Diğer pek çok kavram üzerinde çalışmamıza rağmen işe yarayacak başka bir şey bulamadık, ancak eğim fikri başarılı oldu ve bu çok memnuniyet vericiydi.” dedi.

Wilson projenin bir fikir formunda gerçeğe taşınmasından memnun olsa da, eğimli virajda araçların DRS’leri açık bir şekilde tam gaz ilerlemesine rağmen geçiş yapmalarının hala zor olduğunu savunuyor.

Wilson bu konu hakkında “Pistin geçiş olarak hala çok zor bir pist olacağına inanıyorum, ancak bu değişimlerin eskiden olacağından daha kolay bir geçiş şansı tanıdığıma çok eminim.” dedi.

FIA an itibariyle hala DRS aktivasyon noktasının eğimli viraj öncesinde nerede olacağını belirlememiş durumda, ki buna ek olarak turun içinde ikinci bir DRS noktası daha olacak.

Çeviri: Efe Kahya