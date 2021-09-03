Zandvoort'ta "Fibonacci Dizisi" olan 3. viraj dikkat çekti

Geçiş yapmak çok değerli olduğu için, pistin son bölümüne eklenen 18 derecelik tam gaz geçilen oval viraj, pilotların takip esnasında hava koridoru bulmasına yardımcı olacak.

F1 araçları, DRS olsun ya da olmasın o bölümden geçerken güzel görüneceklerdir. Ve o bölüm kolayca tam gaz geçileceği için, aşırı bir zorluk da getirmeyecek.

F1 dünyası ilk kez Perşembe günü pisti yakından gördü ve pistteki ilk oval viraj, yani Hugenholtz adındaki 3. virajın ilginç aksiyonlara fırsat verebileceği görüldü.

Yerel kahraman Max Verstappen, 3. virajdaki ovale çok dikkatli yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

Verstappen, "Son viraj kolayca tam gaz geçilecektir. Ancak 3. viraj, seçeceğiniz çizgi açısından ilginç fırsatlar verebilir." dedi.

Zandvoort yenilenirken, pist tasarımcısı Dromo modern F1 standartlarına uygun bir pistten daha fazlasını yapma konusunda istekliydi.

Daha fazla çalışma gerekse de, Dromo piste biraz karakter kazandırmak istedi ve bu kapsamda oval bölümler ve yükseklikler kullandı.

Dromo'nun Başkanı Jarno Zaffelli, "Sürüş sırasında aldığınız duygu ve algıyı yansıtan pistler tasarlamayı seviyoruz."

"Bir turdaki adrenalini düzlüklere, virajlara, bordürlere ve ovale dönüştürme arzusuyla hareket ediyoruz. Felsefemiz, büyük bir meydan okuma olarak algılanan ve sürücüleri korkutan bir pist tasarlamak." dedi.

Sonuç olarak, artık pistteki 14 virajdan sadece ikisi artık düz olarak kabul ediliyor.

Son virajdaki açı 15 dereceyken 18 dereceye yükseltildi. Bu %34 değişim manasına geliyor. Ancak 3. virajdaki ovalde daha fazla genişlik ile daha fazla seçenek var. Bu bölüm pist üstündeki mücadeleyi daha da kızıştırabilir.

3. virajın alt kısmında 4.5 derecelik bir açı var. Ancak Dromo, ünlü Fibonacci dizisini kullanarak virajı kademeli olarak yükseltmiş ve zirvede 19 derecelik bir açıya ulaşılmış.

Bu seçim, o virajda kase benzeri bir his yarattı ve bu, en iyi tur zamanı için viraj almanın birçok farklı yolun olacağı anlamına geliyor.

Hugenholtz corner Photo by: Ronald Vording

Esteban Ocon dünkü basın toplantısında, "Çok fazla oval viraj bulunan bir piste hiç gitmedim. Biz oval dediğimizde genelde Hockenheim'i, oradaki stadyum girişini ve Sachs virajını düşünüyoruz. Onlar da açılı ancak buradakine benzemiyorlar. Buradakiler 3-4 kat daha eğimli. Bu yüzden farklı çizgiler açısından iyi fırsatlar olacak." dedi.

Ferrari pilotu Charles Leclerc de 3. virajdaki benzersiz yapı sayesinde, o virajda iki aracın yan yana gelebileceğini düşünüyor.

Leclerc, "Aşırı heyecanlı olacak. Biz pilotlar için de heyecan verici olacak. Muhtemelen başka yerde görmediğimiz çizgiler deneyeceğiz çünkü o virajdaki oval oranı, viraj dışına doğru açıldıkça yükseliyor."

"Bu açıdan 3. virajda dış çizgiler görebiliriz. Bu pek sık görebileceğiniz bir şey değil. Bakalım neler olacak?" dedi.

Zandvoort pistinin modern halinde yarışların nasıl olduğunu aşağıdaki videoyu izleyerek bir fikir edinebilirsiniz.