Zandvoort'a yeni eklenen DRS bölgesi "heyecanı arttıracak"

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Dar pistteki geçişleri arttırmayı amaçlayan FIA, ilk antrenman seansında oval bölümün tamamında DRS kullanımına izin verecek, böylece DRS bölgesi 300 metre genişleyecek ve ilk virajda geçiş yapma şansı artacak.

Geçen yıl oval bölümün son virajından itibaren DRS kullanımına izin veriliyordu, nitekim 36 sene sonra takvime dönen pistin güvenlik seviyesi henüz tam kestirilememekteydi.

Ancak bir sene içinde hem FIA, hem de pilotlar pistin doğasını anladılar, bunun yanı sıra 2022 araçlarının karakteristikleri de hesaba katıldığında FIA'nın bu denemeyi yapmaması için hiçbir sebep kalmıyor.

Hollanda GP sportif direktörü Jan Lammers, pilotların en eğimli bölümde DRS açık sürüş yaparken sorun yaşamayacaklarını düşünürken, viraj çıkışında yüksekliğin aniden düşmesinden dolayı özellikle dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyor.

Çarşamba günü yarışın isim sponsoru Heineken için düzenlenen bir etkinlikte konuşan Lammers, pilotların zorlanabileceğini, ancak geçişlerin artacağını tahmin ettiğini söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Essay Produkties - Chris Schotanus

Autosport'a konuşan Lammers, "Bu yıl virajlar dikkatinizi çekecek. DRS'niz açıkken ve 20 km/s daha hızlıyken Tarzan virajına (ilk viraj) girdiğinizde geçiş yapma şansınız artmış olacak."

"Oval kısma giriş 18 derece, bu nedenle burayı geçmek nispeten kolay, fakat viraj çıkışında biraz tümsekli bir bölgeden iniş yapıyorsunuz. Geçen yıl burası daha düz bir bölgeydi. Geçen sezona göre daha heyecanlı bir sürüş bekliyorum."

"Geçen sezon, özellikle destek etkinliklerinden bahsediyorum, çok fazla geçiş gördük. Aynı şekilde F1'de de insanların tahmin ettiğinden daha fazla geçiş oldu -özellikle ilk turda [Fernando] Alonso ve [Antonio] Giovinazzi'yi çimenlerden avlaması gibi."

"3. viraj çok iyi bir şans sunuyor, pilotlar 7. viraja doğru ilerlerken tepenin üstünde yan yana gidiyorlar. Bu da tekerlek tekerleğe mücadeleyi arttırıyor."

"Bugünlerde geçiş yapabilmek pek çok farklı faktörden kaynaklanıyor: DRS olsun, lastikler olsun vesaire. Bu yüzden elbette geçiş olacak ama 1970'lerde ve 1980'lerde gördüğümüz şekilde değil." dedi.

Zandvoort atmosphere

McLaren pilotu Lando Norris de yeni DRS bölgesi ile daha iyi bir yarış için gerekli ortamın oluştuğunu ve bunun virajların eğimli olmasının sağladığı destekle birleştiğini düşünüyor.

Norris, "Elbette ne kadar erken DRS açabilirsek o kadar iyi."

"Ancak [eğimli virajlarda] taşıyabileceğiniz hız ve bu virajlarda yakalayabileceğiniz hızlanma seviyesi düşündüğünüzden çok daha fazla."

"İlk birkaç turda sınırın bu olduğunu düşünüyorsunuz ama sonra her turda daha da hızlanıyorsunuz - yani çok eğlenceli." dedi.