Zandvoort'a güncellemelerle gelen Ferrari, güçlü bir hafta sonu geçirebilir

İki haftalık yaz tatilinin ardından ilk iş günü pazar günüydü. Ferrari sezonun ikinci yarısına, dördüncü sıradan kurtulma umuduyla başlıyor.

Max Verstappen şu anda şampiyonada 78 puan gibi büyük bir avantaja sahip olsa da, en hızlı takımın McLaren olduğu konusunda herkes hemfikir.

Başlangıçta Red Bull'un ana rakibinin Ferrari olması bekleniyordu fakat İtalyan ekip beklenen ilerlemeyi kaydedemedi ve Red Bull dışında McLaren ile Mercedes'in de gerisinde kaldı.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

Charles Leclerc, Spa-Francorchamps'ta iyi bir üçüncülük alsa da, tablo güllük gülistanlık olmaktan çok uzak. Yine de İtalyan ekip, son üç yılda Max Verstappen'in kazandığı Hollanda GP'sinde toparlanma hedefinde.

Diego Tondi'nin yönettiği aerodinami departmanı, SF-24'ün arka tarafında dengesizliğe yol açan, aracın davranışlarını kötüleştiren ve limitte gitmeyi zorlaştıran bölgeyi tespit etti. Bu kapsamda beklentilerle uyuşan bazı sonuçlar elde etmek için araçta çeşitli değişiklikler yapıyor.

Bu kapsamda bu hafta sonu gerçekleştirilecek Zandvoort yarışına bazı yeni aerodinamik parçalar getirilecek.

Bu aerodinamik paketin, takımın ihtiyaç duyduğu aerodinamik yere basma gücünü sağlaması umut ediliyor.

Motorsport.com İtalya'ya göre simülatör verileri cesaret verici fakat sonuçlar konusunda temkinli kalmaya devam ediyor.