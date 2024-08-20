Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Son dakika
Formula 1 Hollanda GP

Zandvoort'a güncellemelerle gelen Ferrari, güçlü bir hafta sonu geçirebilir

Ferrari'deki çalışmalar iki haftalık tatilin ardından Pazar günü yeniden başladı. İtalyan ekip, Hollanda GP'sine SF-24'ün arka tarafındaki dengesizliği gidermesini sağlayacak bazı aerodinamik güncellemeler getiriyor.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

İki haftalık yaz tatilinin ardından ilk iş günü pazar günüydü. Ferrari sezonun ikinci yarısına, dördüncü sıradan kurtulma umuduyla başlıyor.

Max Verstappen şu anda şampiyonada 78 puan gibi büyük bir avantaja sahip olsa da, en hızlı takımın McLaren olduğu konusunda herkes hemfikir.

Başlangıçta Red Bull'un ana rakibinin Ferrari olması bekleniyordu fakat İtalyan ekip beklenen ilerlemeyi kaydedemedi ve Red Bull dışında McLaren ile Mercedes'in de gerisinde kaldı.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

Charles Leclerc, Spa-Francorchamps'ta iyi bir üçüncülük alsa da, tablo güllük gülistanlık olmaktan çok uzak. Yine de İtalyan ekip, son üç yılda Max Verstappen'in kazandığı Hollanda GP'sinde toparlanma hedefinde.

Diego Tondi'nin yönettiği aerodinami departmanı, SF-24'ün arka tarafında dengesizliğe yol açan, aracın davranışlarını kötüleştiren ve limitte gitmeyi zorlaştıran bölgeyi tespit etti. Bu kapsamda beklentilerle uyuşan bazı sonuçlar elde etmek için araçta çeşitli değişiklikler yapıyor.

Bu kapsamda bu hafta sonu gerçekleştirilecek Zandvoort yarışına bazı yeni aerodinamik parçalar getirilecek.

Bu aerodinamik paketin, takımın ihtiyaç duyduğu aerodinamik yere basma gücünü sağlaması umut ediliyor.

Motorsport.com İtalya'ya göre simülatör verileri cesaret verici fakat sonuçlar konusunda temkinli kalmaya devam ediyor.

Dettaglio del fondo, Ferrari SF-24

Dettaglio del fondo, Ferrari SF-24

Foto di: Giorgio Piola

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Coronel: "Araç iyi değil, Verstappen'in özel bir şeyler yapması gerekiyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
IndyCar şampiyonu, Audi ile F1'e gireceğini yalanladı

IndyCar şampiyonu, Audi ile F1'e gireceğini yalanladı

Formula 1
Hollanda GP
IndyCar şampiyonu, Audi ile F1'e gireceğini yalanladı
Verstappen: "İkinci yarıya hazırım, umarım Hollanda GP'de galibiyeti çin savaşırız"

Verstappen: "İkinci yarıya hazırım, umarım Hollanda GP'de galibiyeti çin savaşırız"

Formula 1
Hollanda GP
Verstappen: "İkinci yarıya hazırım, umarım Hollanda GP'de galibiyeti çin savaşırız"
Leclerc: "Bir Formula 1 pilotu olmak ayrıcalık fakat özel hayatınız kalmıyor"

Leclerc: "Bir Formula 1 pilotu olmak ayrıcalık fakat özel hayatınız kalmıyor"

Formula 1
Hollanda GP
Leclerc: "Bir Formula 1 pilotu olmak ayrıcalık fakat özel hayatınız kalmıyor"
Carlos Sainz Jr.
Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Ricciardo ve Sainz, McLaren'ın Macaristan GP'deki takım emirleri tutumunu doğru buluyor

Ricciardo ve Sainz, McLaren'ın Macaristan GP'deki takım emirleri tutumunu doğru buluyor

Formula 1
Ricciardo ve Sainz, McLaren'ın Macaristan GP'deki takım emirleri tutumunu doğru buluyor
Robson: "Sainz'ın takıma katılması biraz ürkütücü olabilir"

Robson: "Sainz'ın takıma katılması biraz ürkütücü olabilir"

Formula 1
Hollanda GP
Robson: "Sainz'ın takıma katılması biraz ürkütücü olabilir"
Williams, Sainz'la anlaşamaması halinde B planı olarak F2 pilotuna gidecekmiş

Williams, Sainz'la anlaşamaması halinde B planı olarak F2 pilotuna gidecekmiş

Formula 1
Williams, Sainz'la anlaşamaması halinde B planı olarak F2 pilotuna gidecekmiş
Ferrari
Daha fazlası
Ferrari
Vasseur: "Ferrari daha fazla risk almalı"

Vasseur: "Ferrari daha fazla risk almalı"

Formula 1
Hollanda GP
Vasseur: "Ferrari daha fazla risk almalı"
Leclerc: "Hamilton'ın Ferrari'ye gelişi benim için sadece iyi haber"

Leclerc: "Hamilton'ın Ferrari'ye gelişi benim için sadece iyi haber"

Formula 1
Leclerc: "Hamilton'ın Ferrari'ye gelişi benim için sadece iyi haber"
Coronel, Leclerc'in başarısızlıkları için "sızlanmayı" bırakıp Norris'i örnek alması gerektiğini düşünüyor

Coronel, Leclerc'in başarısızlıkları için "sızlanmayı" bırakıp Norris'i örnek alması gerektiğini düşünüyor

Formula 1
Coronel, Leclerc'in başarısızlıkları için "sızlanmayı" bırakıp Norris'i örnek alması gerektiğini düşünüyor

Son Haberler

IndyCar şampiyonu, Audi ile F1'e gireceğini yalanladı

IndyCar şampiyonu, Audi ile F1'e gireceğini yalanladı

F1 Formula 1
Hollanda GP
IndyCar şampiyonu, Audi ile F1'e gireceğini yalanladı
Jonathan Wheatley, Red Bull'dan neden ayrıldı?

Jonathan Wheatley, Red Bull'dan neden ayrıldı?

F1 Formula 1
Hollanda GP
Jonathan Wheatley, Red Bull'dan neden ayrıldı?
Wache: "Red Bull, gelişim konusundaki bazı noktalarda tavana ulaştık"

Wache: "Red Bull, gelişim konusundaki bazı noktalarda tavana ulaştık"

F1 Formula 1
Wache: "Red Bull, gelişim konusundaki bazı noktalarda tavana ulaştık"
Hamilton: "Şampiyonluk mücadelesi beklentim yok"

Hamilton: "Şampiyonluk mücadelesi beklentim yok"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Hamilton: "Şampiyonluk mücadelesi beklentim yok"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye