Zandvoort, 2024'te pit yoluna 6 garaj daha ekleyecek

Kısa ve dar pit ve padok alanı, Hollanda'nın takvime geri döneceğinin kesinleşmesinden bu yana pistin kanayan yarası konumunda.

Pit alanının darlığı, FIA'yı da epey zorladı. Federasyon, pilotların güvenlik aracından sonra pite akın etmesini engellemek için yoğun yağmur lastiğiyle başlama zorunluluğunu esnetti ve geçiş lastiklerini kullanıma açtı.

Pazar günü yağmurun geç gelmesi bu planları bozdu diyebiliriz, nitekim birçok pilot ilk turun ardından geçiş lastikleri için yine pite akın etti.

Ancak bu kez de takımlar zor durumdaydı, nitekim neredeyse hiçbir takım pilotlarını arka arkaya pite alamadı, bu da Max Verstappen, Carlos Sainz ve Esteban Ocon gibi isimleri tehlikeye attı.

Çift pit yapan tek takım AlphaTauri oldu, ancak korkulan gerçekleşti ve Liam Lawson pit yoluna çıkarken Kevin Magnussen'i engellediği için 10 saniye ceza aldı.

Pit yolunun kısa olması, son zamanlarda birçok yarışta kendi özel garajını kullanan Apple F1 film ekibinin de geri planda kalmasına sebep oldu.

Tüm bu sorunları çözmek için adım atan pist yönetimi, pit yolunun uzatılacağını ve sıkıntıları ortadan kaldırmak için altı garaj daha inşa edileceğini açıkladı.

Yapılan değişiklikler, hem yarışın uzun vadeli geleceğinin güvence altına alınmasına yardımcı olacak, hem de yeni takımların katılması durumunda oluşacak sıkıntıları bertaraf edecek.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hollanda GP sportif direktörü Jan Lammers, "Güvenlik endişelerinin ortadan kalkmasına ve pit stoplar için daha fazla çalışma alanına ihtiyacımız var."

"Bunu göz önünde bulundurarak önümüzdeki yıl garaj sayısını arttıracak ve pit yolunu genişleteceğiz, yani Tarzan virajına, 1. viraja doğru altı yeni garaj inşa edeceğiz."

"Değişiklik sayesinde 20 araçlık F1 gridinin 22 araca çıkması ihtimaline de hazırlıklı olacağız.. Ancak şu an için öncelikli neden güvenlik." dedi.

En büyük zorluk, yeni garajlar için tahsis edilen alanın ana düzlüğün altındaki yaya tünelinin girişiyle kesişmesi ve bu tünelin yeniden tasarlanması gereksinimi olacak.

Lammers, "Tüneli farklı bir şekilde tasarlayabilir, alanı maksimize edebiliriz, bu işe yarayacaktır.

"Sadece tüneli biraz daha uzatacağız ve tünelin çıkışını L şeklinde olmayacak şekilde yeniden tasarlayacağız."

"Pisti aşama aşama geliştiriyoruz. Piste giriş yolunu yeniden tasarladık, bu alana yeni asfalt döktük, yepyeni oldu."

"Pit alanı da geliştirmenin bir sonraki aşaması, yani gelecek için daha pek çok planımız var. Genel olarak geliştirebileceğimiz yerleri geliştireceğiz ve adapte olmamız gereken yerlere adapte olacağız." dedi.