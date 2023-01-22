Zandvoort yerel yönetimi ile Hollanda GP'si organizatörleri soğuk savaş halinde!

Haberi dinle

Son birkaç aydır Zandvoort yerel yönetimi ile Hollanda GP organizatörleri, politikacıların yarışa ev sahipliği yapmanın yerel maliyetlerini karşılamak için fon yaratmaya çalıştıkları ve yaklaşık 600.000 Euro gibi bir eğlence vergisi talep etmeleri nedeniyle gerginlik yaşamaktalar.

Yerel yönetime düşen masrafları dengelemek amacıyla getirilmesi planlanan verginin bilet fiyatlarını da arttırması bekleniyor.

Yerel yönetimin bakış açısını açıklayan Jong Zandvoort parti başkanı Jerry Kramer, geçtiğimiz haftalarda De Telegraaf'a yaptığı bir açıklamada, "Hollanda GP'si yönetimi bize gerçekten ihtiyaç duyduklarını anlamalılar."

"İşlerin bu şekilde yürümesi zor. Belediye olarak Formula 1 için her yıl yaklaşık 600.000 Euro masraf yapıyoruz. Bir daha bu miktarı karşılamak istemiyoruz, dolayısıyla geçtiğimiz günlerde koalisyon partileri olarak bu vergiyi bir kez daha destekledik."

"Hollanda GP'si sadece bizim onlara sponsor olduğumuzu varsayamaz. Bu şekilde F1'in geleceğini riske attıklarının farkına varmalılar."

"Her şeyi belediyenin ödediğini varsayıyorlar. Bu kamu parası, ancak sanki kar etmek istiyormuşuz gibi eğlence vergisi alacağımız söyleniyor. olarak gösteriliyor."

"F1 çoktan belediyeye milyonlara mal oldu, şimdi bunun düzgün bir şekilde geri ödenmesinin zamanı geldi." dedi.

Fans in Zandvoort Fotoğraf: Erik Junius

Kramer'in sözlerini umursamayan Hollanda GP sportif direktörü Jan Lammers ise, "Son iki yılda Zandvoort'a 16 milyon Euro civarı bir nakit girişi sağlamamızın yanı sıra, Zandvoort sakinleri ve girişimcilerinin de gurur duyacakları bir organizasyona sahip olmasını sağlamış durumdayız."

"O zaman 'şimdi geri ödeme zamanı' gibi sözler sarf ederseniz, Ocak ayı ortasındaki idari toplantıda bunun bu konseyin resmi pozisyonu olup olmadığını öğreneceğiz. Zandvoort sakinlerinin ve girişimcilerinin de bu konuda söz sahibi olacağını varsayıyorum."

İki taraf arasındaki soğuk savaş devam ederken, Jim Vermeulen'e göre iki tarafın bu denli ayrışmasına hiç gerek yok.

Motorsport Hollanda'ya konuşan, "Her şeyden önce, tarafların bu konuyu ele alış biçimlerinin son derece beceriksizce olduğunu düşünüyorum."

"Ben belediyenin yerinde olsaydım, geçen yılki başarının hemen ardından piste gider ve yaptıkları masraflarla ilgili olarak gelecekte nasıl bir yol izleyecekleri konusunda bir görüşme gerçekleştirirdim."

"Biletlerden alınan KDV'nin belediyenin kasasına girmediği gibi, yerel girişimcilerin elde ettiği kârlar da belediyenin kasasına girmiyor. Yani böyle bir hafta sonu boyunca 20 milyon kazanılsa da, belediye bunun hiçbirini görmüyor."

"Ancak zamanında görüşmelere başlamış olsalardı, şüphesiz bir çözüme ulaşacaklardı ve böylesine negatif bir hava oluşmayacaktı."

"Yerel politikacıların görüşlerini anlamak da mümkün değil. Zandvoort olarak, uluslararası alanda bu şekilde gündeme geldiğiniz için aslında çok mutlu olmalısınız."

"Hollanda GP, ilk iki senesinde çok iyi bir iş çıkardı. Yerel yönetimin daha dikkatli yaklaşması gerekmekte." dedi.