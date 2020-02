Zandvoort, Şubat ayı sonuna kadar tamamen hazır olacak

Zandvoort, yeni sezonda Formula 1'e ev sahipliği yapacak olan iki yeni yarıştan birisi olacak ve pistte çok büyük değişiklikler yapılıyor.

Pistin alt yapısı üzerindeki çalışmalar devam ediyor ve yakın zamanda tamamlanması, ardından da pistin kerbleri ile asfaltının yerleştirilmesi planlanıyor.

Pistin yöneticisi Van Overdijk, yenileme çalışmalarının çok iyi gittiğini ve Şubat sonuna kadar tüm işleri bitirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Van Overdijk, "Bir ay içerisinde muazzam bir ilerleme kaydettik. Şimdi inşa sürecindeyiz. Artık kırmıyor ve kazmıyoruz. Pisti Şubat ayı sonuna kadar bitireceğimizi düşünüyoruz. Sonrasında pist tekrar kullanılabilir seviyede olacak. Tabii ki şu anda dış kısım üzerinde çalışılıyor, ancak işin kendisi bitiyor."

"Şimdiye kadar kar veya don bizi etkilemedi, ancak bu olsa bile hâlâ yeterli zamanımız var. Yani bu konuda herhangi bir endişemiz yok." dedi.

Formula 1'in yarış direktörü Michael Masi, Aralık ayı başında pisti ziyaret etti ve pistin ilerlemesini görmek için Ocak başında tekrar Zandvoort'a geldi.

Yarış organize etmek için gereken 1. sınıf lisans, tüm çalışmalar tamamlandıktan ve FIA tarafından nihai inceleme yapıldıktan sonra veriliyor.

Ayrıca son dönemde pistin inşasına karşı çıkanlar da vardı. Ancak bu konuda tüm izinler alınmış gibi görünüyor.

Van Overdijk, "Bu konuda da iyi haberler var. Sonunda, şu anda yaptığımız her şey için izin aldık. Elbette, Hollanda'da her zaman her türlü itiraz mümkün ve yine bazı itirazlar olmasını bekliyoruz. Ancak şu anda çalıştığımız tüm yerlerde inşa için gerekli izinleri aldık."

“Geçtiğimiz pazartesi günü, Zandvoort sakinleri için bir toplantı yapıldı. Elbette bazı sorular vardı, ama aynı zamanda büyük bir coşku da vardı. Bence iyi durumdayız." dedi.