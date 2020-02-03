Zandvoort, Şubat ayı sonuna kadar tamamen hazır olacak

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
107 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
128 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
149 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
177 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
205 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
233 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
247 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
261 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
268 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
282 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
296 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Konu

Hollanda Grand Prix

Başa Dön
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Zandvoort, Şubat ayı sonuna kadar tamamen hazır olacak

paylaşım
yorumlar
Zandvoort, Şubat ayı sonuna kadar tamamen hazır olacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Şub 2020 14:15

Zandvoort pistinin yöneticisi Robert van Overdijk, cuma günü Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, pistle ilgili çalışmaların çok iyi gittiğini ve Şubat ayına kadar her şeyin tamamlanacağını dile getirdi.

Zandvoort, yeni sezonda Formula 1'e ev sahipliği yapacak olan iki yeni yarıştan birisi olacak ve pistte çok büyük değişiklikler yapılıyor.

Pistin alt yapısı üzerindeki çalışmalar devam ediyor ve yakın zamanda tamamlanması, ardından da pistin kerbleri ile asfaltının yerleştirilmesi planlanıyor.

Pistin yöneticisi Van Overdijk, yenileme çalışmalarının çok iyi gittiğini ve Şubat sonuna kadar tüm işleri bitirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Van Overdijk, "Bir ay içerisinde muazzam bir ilerleme kaydettik. Şimdi inşa sürecindeyiz. Artık kırmıyor ve kazmıyoruz. Pisti Şubat ayı sonuna kadar bitireceğimizi düşünüyoruz. Sonrasında pist tekrar kullanılabilir seviyede olacak. Tabii ki şu anda dış kısım üzerinde çalışılıyor, ancak işin kendisi bitiyor."

"Şimdiye kadar kar veya don bizi etkilemedi, ancak bu olsa bile hâlâ yeterli zamanımız var. Yani bu konuda herhangi bir endişemiz yok." dedi.

Formula 1'in yarış direktörü Michael Masi, Aralık ayı başında pisti ziyaret etti ve pistin ilerlemesini görmek için Ocak başında tekrar Zandvoort'a geldi.

Yarış organize etmek için gereken 1. sınıf lisans, tüm çalışmalar tamamlandıktan ve FIA tarafından nihai inceleme yapıldıktan sonra veriliyor.

Ayrıca son dönemde pistin inşasına karşı çıkanlar da vardı. Ancak bu konuda tüm izinler alınmış gibi görünüyor.

Van Overdijk, "Bu konuda da iyi haberler var. Sonunda, şu anda yaptığımız her şey için izin aldık. Elbette, Hollanda'da her zaman her türlü itiraz mümkün ve yine bazı itirazlar olmasını bekliyoruz. Ancak şu anda çalıştığımız tüm yerlerde inşa için gerekli izinleri aldık."

“Geçtiğimiz pazartesi günü, Zandvoort sakinleri için bir toplantı yapıldı. Elbette bazı sorular vardı, ama aynı zamanda büyük bir coşku da vardı. Bence iyi durumdayız." dedi.

Sonraki haber
Mallya, Stroll’ün Aston Martin’le anlaşmasından memnun

Önceki haber

Mallya, Stroll’ün Aston Martin’le anlaşmasından memnun
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Erwin Jaeggi

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "F1 politikası, zayıf olduğumuz konulardan birisi"

2s
2
Formula 1

Red Bull, Vettel ve Alonso seçeneklerini reddediyor

3
Formula 1

Mallya, Stroll’ün Aston Martin’le anlaşmasından memnun

1s
4
Formula 1

Volkswagen, Sonoma'da Mercedes F1'in rekorunu kırmayı hedefliyor

5
Formula 1

"Ferrari beklenti oluşturmak istemiyor"

Son Videolar

Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:36
Formula 1

Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ferrari, 2020 aracını ilk kez çalıştırdı! - 30 Ocak Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:17
Formula 1

Ferrari, 2020 aracını ilk kez çalıştırdı! - 30 Ocak Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri

Alonso: 07:26
Formula 1

Alonso: "Hamilton'ın zayıf yönleri var'' - 29 Ocak Çarşamba F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ferrari, 2020'de eskisi kadar güçlü olmayacak - 28 Ocak Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:53
Formula 1

Ferrari, 2020'de eskisi kadar güçlü olmayacak - 28 Ocak Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri

Motor sporları dünyası Kobe Bryant'ı unutmadı - 27 Ocak Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:34
Formula 1

Motor sporları dünyası Kobe Bryant'ı unutmadı - 27 Ocak Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Zandvoort, Şubat ayı sonuna kadar tamamen hazır olacak
F1

Zandvoort, Şubat ayı sonuna kadar tamamen hazır olacak

Mallya, Stroll’ün Aston Martin’le anlaşmasından memnun
F1

Mallya, Stroll’ün Aston Martin’le anlaşmasından memnun

Binotto: "F1 politikası, zayıf olduğumuz konulardan birisi"
F1

Binotto: "F1 politikası, zayıf olduğumuz konulardan birisi"

Aitken, Renault'daki görevinden ayrıldı
F1

Aitken, Renault'daki görevinden ayrıldı

Katalonya pisti, takım garajlarını yeniledi
F1

Katalonya pisti, takım garajlarını yeniledi

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.