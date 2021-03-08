Zandvoort, seyircili bir yarış düzenleyecekmiş gibi hazırlanıyor

2021 Hollanda Grand Prix'sinin yaz arasından sonra, yani 5 Eylül tarihinde yapılması planlanıyor. Yapılan planlamalar dahilinde, o tarihe kadar COVID-19'un daha da dinmiş olması umut ediliyor.

Hollanda GP organizatörleri, en başından itibaren sadece seyircili bir yarışa ilgi göstereceklerini ve aksi takdirde yarışı iptal edeceklerini belirttiler.

Yarışa altı aylık bir süre kaldı ve organizatörler, yarışın seyircili olup olmayacağını henüz bilmiyorlar.

Yine de pistin yöneticisi Robert van Overdijk, son derece iyimser olduklarını ve yarışın seyircili gerçekleşebileceğini söyledi.

Van Overdijk, Ziggo Sport TV kanalında şöyle konuştu: "Geçen yıl gerçekten çok fazla zorluk çektik ve bu yüzden bazı önlemler almak zorunda kaldık."

"Bu sezonki takvime baktığımızda, bize gerçekten umut verdiğini söyleyebilirim."

"Biz, yarış için her gün piste 105 bin taraftar gelecekmiş gibi hazırlanmaya devam ediyoruz."

"Şu anda pistte kaç seyirciye izin verileceğini bilmiyoruz ve bu, pek çok şeye bağlı olacak. Yine de tamamen dolu bir Hollanda GP'ye karşı hazırlıklı olmalıyız."

"Öyle ya da böyle Grand Prix gerçekleşecek."