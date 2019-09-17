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Formula 1 / Son dakika

Zandvoort, pistteki çalışmalardan endişeli değil

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Zandvoort, pistteki çalışmalardan endişeli değil
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Eyl 2019 11:50

Hollanda GP patronu Jan Lammers, Zandvoort'un halletmesi gereken çok fazla işi olmasına rağmen Mayıs ayındaki Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmaya hazır olacağını söyledi.

Hem pistin hem de bölgenin altyapısına yönelik revizyonlar 3 Mayıs tarihinde, 1985'ten bu yana yapılacak ilk Formula 1 yarışı için zamanında hazır olmalı.

Yapılan çalışmalar sadece FIA'nın değil aynı zamanda yerel makamların da onayını gerektiriyor ve bu da dikkate alınması gereken çevresel konular olduğu anlamına geliyor.

Motorsport.com'a konuşan Lammers, "Yapılması gereken çok fazla iş var. Ama bunun üzerinde çok fazla çaba harcıyoruz."

"Tüm işi halledebileceğimizi ve bu yüzden gelecek yılki etkinlikle pek çok insanı şaşırtacağımızı düşünüyorum."

"Eylül ayı sonunda burada çok fazla çalışma göreceksiniz. Bu, Ekim ayı başında da devam edecek. Böylece Noel ağaçlarını hazırlamadan önce pek çok iş yapmış olacağız."

"Tüm planlar hazır ve bu, mimari açıdan partnerlerimizle kolayca gerçekleştirilebilir. Yani gelecek yıl bu dönemde burada güzel bir piste sahip olacağız." dedi.

Lammers, gecikme iddialarını ise kabul etmedi.

"Şu anda Zandvoort adeta bir trend konusu haline geldi çünkü şimdiye kadar yarışla ilgili tüm ayrıntılar açıklanmadı. Bundan ötürü de medya konuyla ilgili bir şeyler çıkarmak istiyor. Eğer bir haber yoksa kendileri bir şeyler çıkarıyorlar."

"Elbette her zaman olumsuz şeyler bulabilirsiniz. Ama endişelenecek bir şeyimiz yok. Pist 3 Mayıs'ta hazır olacak. Ses çıkaran insanları dinlemek yerine neler olduğunu bilen insanları dinlemeyi tercih ediyorum."

 

Lammers, pist değişiklikleriyle ilgili ise şunları söyledi: "FIA resmi onayı henüz vermedi fakat FOM ve FIA çok fazla deneyime sahip. FOM onaylıyor ve FIA'ya sunuyor. Bunu yaptıkları zaman gerisi sadece bir formalite. FIA tarafından belirlenen çizgileri biliyoruz."

Lammers yapılan çalışmalardan da memnun.

"Bence her şey iyi gidiyor. İşlerin gidişatından memnunuz. Şu anda olan her şey kontrol edilebilir çizgilerde gidiyor. Her şeyi elbette önceden bilemezsiniz ama deniyoruz ve mümkün olduğunca hazırlıklı oluyoruz."

"Bazen eğer bir engele sahipseniz, bu yaratıcı olmanızı sağlar. Mesela, bağlantı yollarımızla ilgili bir engelimiz var ama bu yaratıcılık sağlıyor. Hedefimiz takvimin en devam ettirilebilir yarışına sahip olmak. Bunu söylerken elbette son 35 yıldır yarışa ev sahipliği yapmayan bir belediye, il ve hükümetle uğraşmamız gerekiyor. Yani herkes zorluklarla yüz yüze geliyor ve yeniden alışmak zorundayız"

"Ama herkesin sahip olduğu gündeme ve sorumluluklara saygılı olmalısınız. Tüm bunlar plana göre gidiyor ve şimdiye kadarki durum çok iyi. Bunu hafife almıyoruz, ancak eşsiz bir yarışa sahip olacağımıza olan güvenim tam. Harika bir festival olacak."

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Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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