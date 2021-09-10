Zandvoort pistindeki eğimli virajlar, F1'in kamber açısız viraj trendi nedeniyle Alonsoyu üzmüş

Formula 1'in geçen hafta sonu Hollanda'ya geri dönmesinin ardından yarışla alakalı ana başlıklardan biri de, pistte yer alan eğimli virajların pistin doğasını pozitif yönde etkilemiş olmasıydı.

Pistin son Arie Luyendyk virajı, oval hale getirilmesinin ardından geçişlerin artırılmasına yardımcı olurken, özellikle oval üçüncü viraj kendisini büyük ölçüde kanıtlamış oldu.

Sürücüler üçüncü Hungenholtz virajında, farklı çizgiler deneme şansı buldular ve hatta bazı isimler, pistin bu bölümünde dış çizgide kalarak cesur geçişler yaptılar.

Tüm hafta sonu boyunca üçüncü virajı en hızlı geçen isimlerden biri olan Alonso, Zandvoort pistinde yaşananlardan keyif aldığını söyledi.

İspanyol pilot, Formula 1'in mevcut yönünü değiştirmesi gerektiğini çünkü şu anda kamber açısız virajlara odaklanıldığını söyledi. Oysa Zandvoort'un eğimli virajlarının son derece pozitif olduğunu dile getirdi.

Daha fazla eğimli viraj olasılığını değerlendiren Alonso, "Bu, yarışın doğasına oldukça yardımcı oluyor."

“Bu, viraj hızını artırmaya yardımcı oluyor, lastik yönetimine, aerodinamiye ve alışık olmadığımız her şeye yardım ediyor."

"Son birkaç yılda, bunun tam tersi olan kamber açısız virajları olan pistler inşa ettik. Şimdi bu tarz eğimli virajlar denediğimizde, hepimiz buna mutlu şekilde şaşırdık."

"Yani bu kadar çok pisti kamber açısız virajlarla inşa ediyor olmaları beni gerçekten üzüyor." dedi.

Bazıları Alonso'nun üçüncü virajda bu kadar hızlı olmasının, Indianapolis'teki yarış tecrübesinden kaynaklandığını öne sürse de Alpine pilotu aslında en büyük faydayı alt kategorilerdeki yarışların araç üstü görüntülerini seyretmesi sayesinde elde ettiğini söyledi.

Indy 500 deneyiminin oval virajlar için getirileri sorulduğunda Alonso, "İki seri arasında karşılaştırılabilir olan hiçbir şey yok."

“Indy'deki eğimin çok daha az olduğunu, hızın çok daha yüksek olduğunu ve yere basma seviyesinin çok farklı olduğunu söyleyebilirim."

"Indy'de iç kısmı kullanıyorsunuz. Yani dışarı gitmenin bir anlamı yok, oysa Zandvoort'ta dışarı açılıyorsunuz çünkü virajda farklı basamaklar vardı.”

“Buradaki Formula Renault yarışının bir kısmını izledim, sanırım birkaç ay önce yapılmış yarışlardı."

“İlk seansta farklı çizgiler denedim ve iyi çalışıyor gibi göründüler. Dediğim gibi, eğlenceliydi. Çünkü orada baskıyı hissediyorsunuz ve farklı bir hissiyat var.” dedi.