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Formula 1 / Son dakika

Zandvoort, kritik FIA güvenlik standartlarını karşıladı

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Zandvoort, kritik FIA güvenlik standartlarını karşıladı
Ekleyen:
, Editör
9 Ara 2019 17:50

2020 Formula 1 sezonunda Hollanda Grand Prix’sine ev sahipliği yapacak olan ve revize edilen Zandvoort pisti, yeni tel örgülerin kurulmasıyla beraber FIA’nin 1. Sınıf standartlarını karşılayacak.

En son 1985’te F1’e ev sahipliği yapan Zandvoort, mevcut grand prix pisti standartlarına ulaşmak için bir dizi değişiklikten geçiyor.

Pistin güncelleme yapılan bir kısmı, yeni tel örgülerin montajını içeriyor.

Yeni tel örgüler, yarışa ev sahipliği yapmak için gerekli olan FIA 1. Sınıf standartlarını karşıladığı için pist için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

Yeni asfaltın yanı sıra pistte 3400 metre kalıcı tel örgü, 900 metre taşınabilir tel örgü ve 600 metre beton bariyer kurulacak.

Hollanda Grand Prix’si için orijinal Zandvoort pist düzeni büyük oranda korunacak olsa da, son viraj eğimli hale getirilecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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12 Mar - 15 Mar
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