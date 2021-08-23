Zandvoort iki Formula 1 yarışı düzenleme ihtimalini reddetti

Önemli değişikliklere uğrayan 2020 sezonunun ardından Formula 1, bu yıl 23 yarış düzenlemek istemişti ancak devam eden COVID-19 pandemisi, bu yıl yine iptallere yol açtı.

Şimdiye kadar Avustralya, Çin, Singapur ve Kanada yarışları iptal edilmişti. Son olarak bunlara Japonya da eklendi.

Formula 1 tüm bu iptallere rağmen bu yıl ne pahasına olursa olsun 23 yarış düzenlemek istiyor ve bunun için Portimao, Imola ve İstanbul Park pistlerini takvime dahil ettiler. Şimdi Katar da takvime girecek gibi görünüyor.

Ayrıca Haziran ayında Red Bull Ring'de ikinci bir yarış daha düzenlendi.

Circuit Zandvoort'un patronu Robert van Overdijk, 5 Eylül'deki Hollanda Grand Prix'sine ek olarak ikinci bir F1 yarışı düzenlemeye istekli olup olmayacağı sorulduğunda oldukça netti.

Langs de Lijn radyo programına konuk olan pist yöneticisi, "Bu, bizim için kesinlikle bir seçenek değil."

"FOM ile çok iyi bir ilişkimiz var. Yaptığımız şeylerden etkileniyorlar ve Hollanda'da etkinlik düzenlemeye nasıl yaklaştığımızı görüyorlar, bu yüzden bir yerde bir boşluk varsa, bazen bize bakıyorlar." diyerek böyle bir talep olduğunu fakat bunu istemediklerini belirtti.

5 Eylül'deki Grand Prix'ye 70.000 seyirci alınabilecek.