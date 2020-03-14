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Zandvoort, F1'le 2020 yarışını ertelemek için görüştüğünü doğruladı

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Zandvoort, F1'le 2020 yarışını ertelemek için görüştüğünü doğruladı
Ekleyen:
, Writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Mar 2020 06:57

Hollanda GP organizasyonu, Hollanda Grand Prix'sini erteleme konusunda Formula 1 ve FIA ile yakın temas halinde olduklarını açıkladı.

Formula 1'de Avustralya Grand Prix'si iptal edilirken, Bahreyn, Vietnam ve Çin GP'leri sezonun ilerleyen kısmında yapılmak üzere ertelendi.

Coronavirüs salgını nedeniyle 3 Mayıs'taki Hollanda Grand Prix'sinin yapılması da beklenmiyor. Hatta sonrasındaki İspanya ve Monako yarışlarının da ertelenmesi ve sezonun Haziran ayında Bakü'de başlaması bekleniyor.

Formula 1 ve FIA, cuma sabahı yaptıkları duyuruda sezonun ancak Mayıs sonunda başlayacağına duyurmuşlardı.

Bunun üzerine açıklama yapan Hollanda GP organizasyonu, F1'le görüşme halinde olduklarını doğruladı.

Organizasyondan yapılan ilk açıklamada, "Formula 1 Yönetimi ve FIA'nın raporlarına dayanarak, Formula 1 Heineken Hollanda Grand Prix'si üzendeki olası sonuçları hakkında onlarla ortak görüşmelerde bulunuyoruz."

"Sonuçları henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak yarışın ertelenmesi durumunda tüm biletler geçerli kalacak."

"Daha fazla bilgi edindiğimiz zaman ilgili tüm taraflarla paylaşacağız." dedi.

Bu, yarış tarihinin değişse bile bilet sahiplerinin aynı kalacağı anlamına geliyor. İddialara göre Hollanda GP, bir yıllık yaz arasında yapılacak.

Pistin direktörü Robert van Overdijk ise şöyle dedi: "FIA ve FOM'un çelişkili raporlarını okuyoruz. Ertelendiğimize dair resmi bir bilgi yok ve bunun açıklığa kavuşmasını istiyoruz."

Etkinliğin sportif direktörü Jan Lammers ise, "Resmi olarak bize gelen bir şey yok. Nerede durduğumuzu bilmeden, neler olacağını bilmemiz imkansız. Ama dünyada olan bitenleri gördüğümüzde, yarışın ertelenmesini anlarız. Yakın gelecekte netlik oluşmasını bekliyorum. Bu netliği sağlamak FIA'ya bağlı."

"Eğer ertelenirse yarışı yeniden planlamak zor olacak. Sadece yeni bir tarih belirlemekle bitmiyor. Çok sayıda taraftar var. Ne yazık ki Coronavirüs hepimize karşı hareket ediyor. Umarım bu kötü hava çabucak temizlenir ve geri dönüp neyin anlamlı olduğunu anlayabiliriz."

Ayrıca İspanya'da Coronavirüs'ün etkileri giderek artarken pist yönetimi, "Formula 1 ile farklı seçenekleri analiz ediyoruz." diyerek erteleme görüşmeleri yaptıklarını doğruladı.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Hollanda GP Biletler
Editör Ronald Vording

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