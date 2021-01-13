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Formula 1 / Son dakika

Zandvoort, F1 takvimindeki yerinden memnun

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Zandvoort, F1 takvimindeki yerinden memnun
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, Editör

Zandvoort, 2021 Hollanda Grand Prix'sine Eylül ayında ev sahipliği yapacak olmaktan ötürü mutlu görünüyor.

Zandvoort, normalde uzun yıllar sonra ilk kez 2020 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapacaktı ancak koronavirüs nedeniyle yarış iptal edildi.

2021 Hollanda GP'nin başlangıçta Mayıs ayında yapılacağı düşünülüyordu ancak sürpriz şekilde yaz arasından sonra yapılmasına karar verildi.

Hollandalı organizatörler, yarışı seyircili yapmak istiyorlar ve bundan ötürü Eylül ayında kadar, COVID-19'un seyrinin iyileşebileceğini düşünüyorlar.

Yarışın sportif direktörü Jan Lammers, tam da bundan ötürü yarış takvimdeki yerlerinden mutlu görünüyor.

Lammers, “Avustralya'nın Covid-19'la mücadele edebilmek için sert önlemleri var."

"Dünyadaki mevcut durum göz önüne alındığında, hiç kimsenin Melbourne'deki yarışın Mart ayında yapılmasını beklediğini sanmıyorum." 

"Ancak takvimdeki değişiklikler Zandvoort'taki yarışı hiçbir şekilde etkilemedi."

"Yarışımızın sezonun ikinci yarısında gerçekleşecek olmasından memnunuz. 5 Eylül'deki yarışımıza tehdit oluşturabilecek herhangi bir şey yok."

"Başlangıçta yarışı Mayıs ayında düzenlemeyi planlamıştık, ancak bu yıl yine soru işaretleri ortaya çıkabilir. Ayrıca, Mayıs ayında seyircili bir yarış yapmamız pek olası değil, bu nedenle 5 Eylül tarihi bizim için uygun bir tarih oldu." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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