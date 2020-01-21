Zandvoort elindeki verileri F1 takımlarından saklıyor

Formula 1 takımları, yarış hafta sonları öncesi çalışmalarını bilgisayar ve sürüş simülasyonları kullanarak yapıyorlar, böylece pist üstündeki savaş başlamadan önce en iyi ayarları yakalamış olmayı umuyorlar.

Ancak Hollanda GP’sinin geri dönüşünü biraz da olsa beklenilmez kılmak amacıyla yapılan birkaç şey var ve Motorsport.com, Zandvoort’un düzenlenmesini yapan Dromo şirketinin takımlara verdiği verilerin sınırlı olduğunu öğrendi.

Zandvoort sportif direktörü Jan Lammers, Dromo’nun şefi Jarno Zaffelli hakkında şunları söyledi: “Tabii ki de Jarno’nun elinde Dromo’nun kendi yaptığı detaylı simülasyon verileri var. Ancak tüm modern F1 takımları bilimsel çalışıyor, bu yüzden eğer tüm verileri onlara verirse takımlar anında bu verileri simülatör programlarına gireceklerdir. Bu kesinlikle yaşanmasını istemediğimiz bir şey.”

“Bu yüzden onun takımlara verdiği veriler çok sınırlı. Sürücülerin cuma günü antrenman turlarında çıkıp en iyi ayarları bulmalarını amaçlıyoruz. Bu daha eski nesil yarışmayla ilgili bir olay ve bir hafta sonunu az da olsa belirsiz yapan bir durum.”

Lammers aynı zamanda bu durumun takımların işini zorlaştıracağını ve sürücüler arasında işleri daha eğlenceli hale getireceğini belirtti.

“Bu durum sürücüler için zorlu olacak. Jarno onların simülatörde hazırlık yapıp yarış öncesinde çok fazla bilgiye sahip olmasını istemiyor. O takımların her şeyi cuma günkü antrenman turlarında öğrenmesini istiyor.”

Lammers aynı zamanda bu durumun cuma gününde daha çok pist üstü aksiyon getireceğini ve bundan dolayı fanlar için iyi bir durum olacağını düşünüyor.

Lammers “Normalde Formula 1 takımları hafta sonuna doğru lastik saklamak amacıyla Cuma günleri daha tedbirli hareket ediyorlar. Ancak bence yeni pist sayesinde sürücüler Pazar günkü yarışta Cuma günkü antrenman turlarından daha az tur atacak.”

“Herkes FP1’de erkenden sürüşlere başlayacak. Cumartesi ve Pazar iyi bir iş yapmak için Cuma günkü antrenmanlardan alabildiklerinin en fazlasını almalılar.” dedi.

Zandvoort’taki 3.virajda ve son virajda çalışmalar devam ederken aynı zamanda pisti F1 standartlarına getirmek amacıyla da çalışmalar sürüyor.

Son viraj için yapılan dizaynın gerçeğe dönüşmesiyle beraber Lammers pistin kendi hayallerinden bile daha iyi durduğuna inanıyor.

Bunun hakkında konuşan Lammers ise şunları söyledi: “Luyendyk virajı beklediğimizden daha görkemli olacak. Bunun sebebi ise virajın öncekinden iki metre daha uzun olması. Bu sürücülerin normaldekinden daha çok yokuş aşağı gitmesi demek oluyor. Ki bu virajın ana düzlükten önce olması daha da görkemli bir durum yaratıyor. Boyda oluşan bu tür farklılıklar Formula 1 sürücüleri için durumu daha da iyi yapıyor.”

Çeviri: Efe Kahya