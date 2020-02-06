Zandvoort, çakıl alanları azaltacak

Hollanda Grand Prix'si, Hollanda'nın en büyük spor etkinliği olacak gibi görünüyor ve organizatörler, biletlere bir milyondan fazla kişinin başvurduğunu söylediler. Ancak tribünler sadece 105 bin kişi alabiliyor.

Bununla birlikte hafta sonu boyunca tribünlerin tıklım tıklım olacağı düşünülüyor.

Zandvoort eski pistlerden birisi ve bundan ötürü pistte çok sayıda yenileme işleminin yapılması gerekiyordu. Birkaç viraj yeniden tasarlanıyor ve ek olarak tüm zemin yeniden asfaltlanıyor.

Şimdi ise piste dair yeni bir bilgi daha geldi. Buna göre pistin büyük kısmında yer alan çakıl alanlar, yeniden düzenleme çalışmaları sonrası azaltılacak.

Pilotlar böylelikle pist dışına taştıkları an çakıl havuzuna girmeyecek. Ama aynı zamanda virajları da kesemeyecekler çünkü asfaltın hemen iç tarafı çakıl olacak.

Geçişi arttırmak amacıyla pistin büyük bir bölümü genişletildi. Ancak mühendislerin işini daha zor hale getirmek için takımlara tam olarak yol ve asfalt verileri verilmiyor.

Hollanda Grand Prix'si 3 Mayıs'ta yapılacak ve organizatörler Zandvoort yarışının benzersiz bir yarış olmasını bekliyorlar.

Hollanda GP'sinin yöneticilerinden Jan Lammers, iddiaların aksine geçişin mümkün olacağını da söyledi.

"Tarzan virajında geçiş yapmak mümkün, o virajda geçiş her zaman mümkün oldu. Hugenholtz Bowl'da da yan yana gidilebilir. Sonrasında da kendine daha çok güvenen kişi, yani virajı ilk dönen kişi yerini koruyacaktır."

"Toplam beş yer bulunuyor, yağmurla birlikte bu daha da artacak. Mesela Hans Ernst virajı var."

2021'de gelen değişikliklerle beraber ne olacağı sorulduğunda ise Lammers, "Pistin durumu sonraki yıllara uyacak şekilde düzenlendi. Tabii ki de son dokunuşlarımız olacak, ancak pistimiz 2020 sonrasına da hazır olacak." yanıtını verdi.

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