Zandvoort, çakıl alanları azaltacak

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
160 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
223 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
230 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
244 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
258 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
265 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
279 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
293 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Zandvoort, çakıl alanları azaltacak

paylaşım
yorumlar
Zandvoort, çakıl alanları azaltacak
Ekleyen:
, Editör
6 Şub 2020 13:32

Zandvoort pisti, 2020 Formula 1 yarışı öncesinde pistteki çakıl alanları azalttı.

Hollanda Grand Prix'si, Hollanda'nın en büyük spor etkinliği olacak gibi görünüyor ve organizatörler, biletlere bir milyondan fazla kişinin başvurduğunu söylediler. Ancak tribünler sadece 105 bin kişi alabiliyor.

Bununla birlikte hafta sonu boyunca tribünlerin tıklım tıklım olacağı düşünülüyor.

Zandvoort eski pistlerden birisi ve bundan ötürü pistte çok sayıda yenileme işleminin yapılması gerekiyordu. Birkaç viraj yeniden tasarlanıyor ve ek olarak tüm zemin yeniden asfaltlanıyor.

Şimdi ise piste dair yeni bir bilgi daha geldi. Buna göre pistin büyük kısmında yer alan çakıl alanlar, yeniden düzenleme çalışmaları sonrası azaltılacak.

Pilotlar böylelikle pist dışına taştıkları an çakıl havuzuna girmeyecek. Ama aynı zamanda virajları da kesemeyecekler çünkü asfaltın hemen iç tarafı çakıl olacak.

Geçişi arttırmak amacıyla pistin büyük bir bölümü genişletildi. Ancak mühendislerin işini daha zor hale getirmek için takımlara tam olarak yol ve asfalt verileri verilmiyor.

Hollanda Grand Prix'si 3 Mayıs'ta yapılacak ve organizatörler Zandvoort yarışının benzersiz bir yarış olmasını bekliyorlar.

Hollanda GP'sinin yöneticilerinden Jan Lammers, iddiaların aksine geçişin mümkün olacağını da söyledi.

"Tarzan virajında geçiş yapmak mümkün, o virajda geçiş her zaman mümkün oldu. Hugenholtz Bowl'da da yan yana gidilebilir. Sonrasında da kendine daha çok güvenen kişi, yani virajı ilk dönen kişi yerini koruyacaktır."

"Toplam beş yer bulunuyor, yağmurla birlikte bu daha da artacak. Mesela Hans Ernst virajı var."

2021'de gelen değişikliklerle beraber ne olacağı sorulduğunda ise Lammers, "Pistin durumu sonraki yıllara uyacak şekilde düzenlendi. Tabii ki de son dokunuşlarımız olacak, ancak pistimiz 2020 sonrasına da hazır olacak." yanıtını verdi.

Alakalı video

Sonraki haber
F1, Çin GP için yeni bir tarih belirlemeye açık

Önceki haber

F1, Çin GP için yeni bir tarih belirlemeye açık

Sonraki haber

Haas, 2020 F1 aracının resimlerini paylaştı!

Haas, 2020 F1 aracının resimlerini paylaştı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Haas, 2020 F1 aracının resimlerini paylaştı!

22dk
2
Formula 1

Briatore: "Leclerc, Vettel'den daha hızlı"

3
Formula 1

Red Bull, 2020'de yeni araç felsefesiyle ilerleyecek

4
Formula 1

Williams, 2020 F1 aracını ilk kez çalıştırdı

3s
5
Formula 1

Zandvoort, çakıl alanları azaltacak

55dk

Son Videolar

07:22
Formula 1

"Mercedes, 2020 motorunda küçük sorunlarla savaşıyor" - 4 Şubat Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri

2020'de Mercedes'ten ne bekleyebiliriz? 01:18
Formula 1

2020'de Mercedes'ten ne bekleyebiliriz?

06:26
Formula 1

"Binotto'nun yerine Vasseur gelmeli" - 3 Şubat Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:36
Formula 1

Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ferrari, 2020 aracını ilk kez çalıştırdı! - 30 Ocak Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:17
Formula 1

Ferrari, 2020 aracını ilk kez çalıştırdı! - 30 Ocak Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Haas, 2020 F1 aracının resimlerini paylaştı!
F1

Haas, 2020 F1 aracının resimlerini paylaştı!

Zandvoort, çakıl alanları azaltacak
F1

Zandvoort, çakıl alanları azaltacak

F1, Çin GP için yeni bir tarih belirlemeye açık
F1

F1, Çin GP için yeni bir tarih belirlemeye açık

Williams, 2020 F1 aracını ilk kez çalıştırdı
F1

Williams, 2020 F1 aracını ilk kez çalıştırdı

Briatore: "Leclerc, Vettel'den daha hızlı"
F1

Briatore: "Leclerc, Vettel'den daha hızlı"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.