Lammers: "F1'den önce hayatlarımızı düşünmeliyiz"

Kış aylarında büyük bir değişime uğrayan Hollanda'nın Zandvoort pistinin bu yıl Formula 1'e ev sahipliği yapması bekleniyordu.

Ancak Mayıs ayındaki yarış, Coronavirüs'ün etkileri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Yarışın Temmuz/Ağustos ayları arasındaki yaz arasının iptal edilmesinin ardından Belçika GP öncesi yapılması bekleniyor.

Jan Lammers, yarışın Ağustos ayında yapılabileceğini ancak şu noktada önemli olan şeyin insan hayatı olduğunu söyledi.

Lammers, “Zandvoort'taki durumu dramatik olarak adlandırmak istemiyorum. Çünkü bu, sadece bir spor etkinliğinin iptali."

"Şimdi gerçek drama, kelimenin tam anlamıyla her şeyi yeniden tanımlayan bu virüs. Hiçbir şey yapamıyoruz, sadece uzmanları dinliyoruz ve gerekenleri yerine getiriyoruz."

"Şimdi tüm taraftarlar en azından Ağustos ayında yarışı yapabilmemizi umut ediyoruz, umarız olur ancak önce virüsün sonuçlarını değerlendirmemiz gerekiyor."

"İtalyan taraftarlar dünya çapında özgürce hareket edebilecek mi? Fiziksel ve maddi sorunlardan sonra kaç kişi para verip gelebilecek? Tüm bunlar soru işareti."

"Spor çok eğlenceli, ancak hayati bir ihtiyaç değil. Bunun yerine, normal bir hayat kurmak için bu virüsle başa çıkmalıyız. Sonra 'Formula 1' adı verilen havalı bir partiye ne zaman katılacağımıza karar vereceğiz." dedi.

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