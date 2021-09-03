Zandvoort pisti, F1 pilotlarının boyunlarını ağrıtabilir

Ancak en iyi hazırlanan pilotlar için dahi Zandvoort, birbirini takip eden virajlar ve birçok hızlı viraj nedeniyle yeni bir mücadele olacak.

Pilotlar Zandvoort pistinin son hali üzerinde simülatörde çalıştılar ancak bugün piste çıkana kadar ne kadar yanal güçlere maruz kalacaklarını göremediler.

Aynı şekilde mühendisler de pist yüzeyinin ne kadar yol tutuşa sahip olduğunu piste çıkana kadar tam olarak bilemediler. Pist çok fazla kullanılmadığı için bu sabah kaygandı ancak hafta sonu ilerledikçe yol tutuşu da artacaktır.

Aston Martin'in Performans Direktörü Tom McCullough, "Tahmin etmesi zor olan şey, pistteki yol tutuşunun tam olarak ne seviyede olacağı. Pist üstünde kum var. Perşembe günü güvenlik aracını dönerken gördünüz. Birçok yerde kum birikintisi vardı ve araç her yerde kayıyordu."

"Bir makine ile pisti temizlemeye çalıştılar ancak o makineler, pisti gerçekten iyi bir şekilde yıkayan makineler değildi. Sadece sağa sola süpürmeye çalışıyorlardı. Pistin ilk başta yol tutuşu açısından çok düşük olmasını ancak sıralamalara doğru çok fazla tur atmamızla iyileşmesini bekliyoruz." dedi.

Pistler genelde kendine has öne çıkan virajlara sahiplerdir ve o virajlarda pilotların maruz kaldıkları G kuvveti fazladır. Zandvoort'u eşsiz yapan şey, çok fazla uç nokta olması ve bunların birbiri ardında gelmesi.

Carlos Sainz, "Burada 5G kuvvete maruz kalmaktan ziyade kaç defa 5-5.5G kuvvete maruz kaldığımız önemli."

"Bir pistte bir defa bu seviyeye ulaşıyorsanız iyidir. Ancak buradaki gibi 4-5 defa o seviyeye ulaşmak, muhtemelen boyunlarımız ve tüm vücudumuz için yorucu olacak. Normalde alıştığımızdan farklı olacak. Bu, heyecan verici bir mücadele."

"2. sektördeki iki yüksek hızlı viraj ve son iki viraj, en yüksek G kuvvetine maruz kalacağımız virajlar olacak. 1. virajda da G kuvveti yüksek olmalı. 2. viraj yüksek olacak. 3. viraj oval olacak. Yani burada G kuvvetinin yüksek olduğu bir sürü viraj var. Yeni asfalt ile yol tutuşu da yüksek olacaktır." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 track walk with team members Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Pierre Gasly, "Fiziksel açıdan zorlayıcı olacak çünkü burada çok fazla düzlük yok. 3. virajdan 7. viraja kadar hiç düzlük yok. Sürekli viraj dönüyorsunuz. Ana düzlük oldukça kısa ve çok fazla oval bölüm var. Yani çok fazla G kuvvetine maruz kalıyorsunuz. Asla düz gitmiyorsunuz. Bu yüzden fiziksel açıdan zorlayıcı olmasını bekliyoruz." dedi.

Zandvoort'un en dikkat çekici özelliklerinden birisi, pilotların birçok noktada maruz kalacakları dikey güçler olacak.

Lando Norris, "Buradaki hız, kamber açısı ile birleşince bazı virajlarda vücudumuz farklı tür bir kuvvete maruz kalacak. Doğrudan sağ ya da sol değil, biraz basınç olacak. Bu ekstra bir zorluk katacak."

"Frenleme çok fazla yok. Pistin çoğunda sürekli olarak viraj döneceğiz. Birkaç kısa düzlük var. Start - finiş düzlüğü ve belki şikana gelirken olan düzlük."

"7. viraj aşırı hızlı ve biraz içeriye doğru kamberli. Orada 6G kuvvete maruz kalır mıyız bilmiyorum ancak sanırım 5-5.5G civarında olacaktır."

"Mugello'ya benziyor, virajlar çok yüksek hızlı ancak aynı zamanda çok uzun. Bu yüzden bir anda geçmiyor, birkaç saniye boyunca devam ediyor. Ya da belki o kadar çok uzun değildir. Sadece çok fazla yüksek hızlı viraj var. Bu sıkıştırmayı ve kamberi eklediğinizde, etkisi iki kat oluyor." dedi.

Norris, sıradışı yüksek dikey gücün pilotları esas zorlayacak şey olduğunu düşünüyor.

Norris, "Bu, normal bir F1 sezonunda pek karşılaştığımız bir şey değil. Bu, egzersiz ile çalışması çok aşırı zor bir şey, çok fazla baskı söz konusu."

"2018'de Daytona 24 Saat'e katıldığımda da aynısı olmuştu. İlk birkaç tur çok tuhaf gelmişti çünkü güç dikey bir şekilde vücudunuza iniyor. Yani sizi sağa ya da sola itmekten ziyade aşağı doğru itiyor."

"Ve gözlerinizin de buna adapte olması gerekiyor. Bu duruma alışmanız birkaç turunuzu alabiliyor. Ancak birkaç turun ardından her şey normale dönüyor." dedi.

Track overview Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Pilotlar en yüksek güce sıralamalarda maruz kalacaklar çünkü o kadar hızlı tur zamanlarını yarışta tekrarlamak mümkün olmayacak. Ancak pazar günü 72 tur koşulacak ve özellikle hiç güvenlik aracı periyodu olmaması halinde bu, oldukça uzun bir mesafe olacak.

Norris, "Açıkçası yakıt yükü ve lastikler gibi sebeplerle, yarışta sıralamalardaki kadar zorlayamıyorsunuz. Ancak dediğim gibi, burada çok fazla rahatlama şansınız yok. Nefes alabileceğiniz çok fazla düzlük yok."

"Sürekli olarak viraj dönüyorsunuz. Onlardan çoğu oldukça orta ve yüksek hızlı virajlar. Tur kısa, bu yüzden çok kısa sürede aynı şeyleri tekrarlıyorsunuz. Ve bu, her zaman yorgunluğa katkıda bulunur." dedi.

Yukarıda da söylediğimiz gibi pilotlar çok sağlıklı ve zindeler, bu yüzden bu hafta sonu yaşayacakları mücadeleyi adım adım geride bırakacaklar.

Gasly, "Bu sezon olanlar nedeniyle, çok fazla yarışıyoruz ve zinde kalmaya devam ediyoruz. Ancak senenin başı, genelde Barselona testleri birkaç ay araçtan uzak kaldığınız için çok acımasız olur."

"Bu yüzden birilerinin pist üstü performansının etkilenmesinin olası olduğunu düşünmüyorum. Buna rağmen pazar akşamı bazı pilotlar biraz fazla hissedebilir (ağrısı olabilir)." dedi.