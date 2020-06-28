Zanardi'nin kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İtalyan Gazzetta dello Sport gazetecileri geçen hafta Formula 1 pilotu Alex Zanardi'nin ciddi şekilde yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını öğrendi.

Özellikle kazanın meydana geldiği yolun iyi durumda olmadığı ifade edilirken, şimdi kaza mahallindeki yol yüzeyinin kalitesinin uzmanlar tarafından incelenecek.

Sonrasında bu malzemeler olayla ilgili incelenen malzemelere dahil edilecek.

Zanardi'nin yol yüzeyindeki bazı çukurlara çarptıktan sonra yörüngesini değiştirmiş olabileceği düşünülüyor.

Ya da bisikletini elleriyle süren Zanardi'nin bu çukurları fark ettiği, etrafından dolaşmaya çalıştığı ve sonrasında da ters yönden gelen tırla çarpmış olabileceği düşünülüyor.

Ayrıca, bisikletin arızalanmış olabileceği ihtimali de var.

Yaralı yarışçı Siena'daki hastanede yoğun bakımda tutulmaya devam ediyor. Durumu şu anda ciddi fakat stabil.

Doktorlar Zanardi'yi önümüzdeki birkaç gün içerisinde yapay komadan çıkarmayı ve durumuna bakmayı düşünüyorlar.