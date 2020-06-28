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Formula 1 / Son dakika

Zanardi'nin kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

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Zanardi'nin kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Ekleyen:
, Editör
28 Haz 2020 17:02

İtalyan yetkililer, Alex Zanardi'nin geçirdiği kaza sonrası soruşturma başlattılar ve kaza yeriyle ilgili araştırmalara başladılar.

İtalyan Gazzetta dello Sport gazetecileri geçen hafta Formula 1 pilotu Alex Zanardi'nin ciddi şekilde yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını öğrendi.

Özellikle kazanın meydana geldiği yolun iyi durumda olmadığı ifade edilirken, şimdi kaza mahallindeki yol yüzeyinin kalitesinin uzmanlar tarafından incelenecek.

Sonrasında bu malzemeler olayla ilgili incelenen malzemelere dahil edilecek.

Zanardi'nin yol yüzeyindeki bazı çukurlara çarptıktan sonra yörüngesini değiştirmiş olabileceği düşünülüyor.

Ya da bisikletini elleriyle süren Zanardi'nin bu çukurları fark ettiği,  etrafından dolaşmaya çalıştığı ve sonrasında da ters yönden gelen tırla çarpmış olabileceği düşünülüyor.

Ayrıca, bisikletin arızalanmış olabileceği ihtimali de var.

Yaralı yarışçı Siena'daki hastanede yoğun bakımda tutulmaya devam ediyor. Durumu şu anda ciddi fakat stabil.

Doktorlar Zanardi'yi önümüzdeki birkaç gün içerisinde yapay komadan çıkarmayı ve durumuna bakmayı düşünüyorlar.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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