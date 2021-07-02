Zanardi'nin eşi, eski F1 pilotunun iyileşme süreci hakkında bilgi verdi

Geçtiğimiz haziran ayında bir kamyonetle çarpışan Zanardi'nin, başında ve yüzündeki yaralarının tedavisi hâlâ devam ediyor.

BMW'yle yaptığı röportajda konuşan Daniela Zanardi, eşinin hâlâ multimodal ve farmakolojik uyarılar kapsamında bir rehabilitasyon programına devam ettiğini açıkladı.

''Alex'i düşünen ve onun adında dua eden tüm insanlara söylemek isterim ki, o her zaman yaptığı gibi savaşıyor.''

''Arkadaşlarımızdan, taraftarlardan, yakınlardan, atletlerden ve motor sporlarında olan kişilerden aldığımız sevgi, bize yardımcı oldu ve tüm bunlarla uğraşabilmek konusunda destek oldu.''

''Aynı zamanda sağlık personellerine de teşekkür ederiz.''

Daniela, eşinin durumunun hâlâ zorlu olduğunu ve bu süreçte bazı geri adımlar attıklarını söyledi ve Zanardi'nin kazadan beri henüz konuşmadığını belirtti.

Alex Zanardi, BMW Team RBM BMW M4 DTM Photo by: Andreas Beil

''Bu çok karmaşık bir süreç oldu ve bu süreçte çok fazla nörolojik ameliyat gerçekleştirmemiz gerekti. Bu yüzden de geriye dönük bazı adımlar attık.''

''Alex'in durumu stabil, bu da hem beyninin hem de vücudunun çeşitli antrenman programlarını uygulayabileceği anlamına geliyor.''

''Bizimle iletişim kurabiliyor fakat henüz konuşamıyor.''

''Komada geçirdiği uzun süre sonunda ses tellerinin tekrar esnekliğini kazanması gerekiyor. Bu sadece pratik yapmak ve terapiyle geri kazanılabilir.''

''Kolları ve elleri hâlâ çok güçlü ve ekipmanlar eşliğinde yoğun çalışmalar yapıyor.''

Uzun iyileşme sürecine rağmen, Daniela eşinin eve dönmesinin ne kadar zaman alacağını bilmediğini söyledi.

''Bu kesinlikle çok zorlu bir süreç ve uzun bir yolculuk. Şu anda, onun ne zaman eve dönebileceğini tahmin edemiyoruz.''

''Tüm enerjimizi Alex'in iyileşmesine harcıyoruz. Bu yüzden bu röportajı, halkı onun iyileşme süreci hakkında bilgilendirmek ve sıkça sorulan soruları cevaplamak için kullanmaya karar verdik.''

''Konuyu şu anda burada bırakacağız ve herkesin anlayışını teşekkür ederiz.''