Zanardi'nin durumu kontrol altına alındı

Alex Zanardi, bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle alındığı Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesindeki ikinci gününü geçirdi ve vücudunda yüksek ateş belirtileri vardı.

Hastanenin basın servisine göre doktorlar, eski Formula 1 pilotunun durumunu stabilize etmek için her türlü çabayı gösterdiler. Çünkü hayati organların çalışmasını etkileyen birtakım komplikasyonlar var.

Yoğun bakım ünitesindeki ilk gün ve ilk gece sakin geçti. Ancak bu, Zanardi'nin durumunun iyiye gittiği anlamına geliyor.

Bir grup gazeteci geceyi haber beklemekle geçirse de herhangi bir açıklama gelmedi.

Muhtemelen önemi değişiklikler olmadığı sürece de açıklama gelmeyecek.

Sadece Zanardi'nin vücudunun doktorlar tarafından alınan önlemlere olumlu tepki gösterdiği ve suni solunum cihazına ihtiyaç duymadan kendi başına nefes alabildiği biliniyor.

Ancak nörolojik tablo tamamen karmaşık durumda.